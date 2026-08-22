Justiça derruba prisão domiciliar e manda três advogados para presídio no ES

Três advogados investigados por suposto envolvimento com o Primeiro Comando de Vitória (PCV) deixaram a prisão domiciliar e foram encaminhados para unidades prisionais na noite de sexta-feira (21). Bárbara Bastos Rodrigues, Vinicius Bastos Rodrigues e Arlis Schmidt são réus em um processo decorrente da Operação Telic, que apura a atuação da facção na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.





Os três já estavam em prisão preventiva, mas cumpriam a medida em casa, monitorados por tornozeleira eletrônica. A transferência para os presídios foi determinada, em caráter liminar, pelo desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).





A mudança ocorreu após a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informar à Justiça que passou a disponibilizar uma estrutura diferenciada para custodiar profissionais que têm essa prerrogativa legal. Antes disso, o regime domiciliar havia sido autorizado devido à falta de um local considerado adequado no sistema prisional capixaba.





Segundo o órgão, a rede prisional agora conta com uma área fisicamente isolada das celas comuns, desprovida de grades internas, climatizada e com banheiros privativos, salas de uso individual, além de local e horário exclusivos para banho de sol e visitas sociais ou íntimas.





Anteriormente, a Justiça de Vila Velha havia concedido o regime domiciliar devido à inexistência de uma Sala de Estado-Maior — benefício previsto no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) que assegura locais condignos e separados dos outros detentos.





Na decisão, à qual A Gazeta teve acesso com exclusividade, o desembargador ressaltou que a transferência não representa uma antecipação de culpa. Os advogados ainda não foram condenados no processo relacionado à Operação Telic e permanecem protegidos pela presunção de inocência.





Dois mandados foram cumpridos nos bairros Boa Vista e Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha. O terceiro foi cumprido em Porto Canoa, na Serra. A ação contou com equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), policiais penais e integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Os três advogados foram levados ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames antes do encaminhamento às unidades prisionais.