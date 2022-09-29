Trabalhador rural é preso pela PF por vídeos de sexo com crianças no ES

Um trabalhador rural, de 38 anos, foi preso em flagrante, no município de Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo, em mais uma fase da Operação Abutre III, nesta quinta-feira (29). O objetivo da ação é apurar a produção, divulgação e transmissão de imagens e vídeos ou outros registros que contenham cenas de abuso ou exploração sexual de crianças ou adolescentes no Estado. As penas somadas podem resultar em 33 anos de prisão para o indivíduo.
Durante as buscas, fruto de uma mandado de busca e apreensão, verificou-se a existência de grande quantidade de material e arquivos com pornografia infantil, o que resultou na prisão em flagrante do trabalhador rural. A Polícia Federal também constatou que ele participava de diversos grupos de WhatsApp compartilhando esse material com outras pessoas.
ENTENDA A OPERAÇÃO
O trabalho é decorrente de cooperação técnica-investigativa entre o Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia da Polícia Federal e o National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que informa o órgão central de Brasília quando há indícios de criminosos atuando no Brasil.
A Operação Abutre utiliza um novo método de investigação que otimiza as buscas de indícios realizadas a partir das comunicações produzidas neste tipo cooperação internacional.
O nome da operação é uma alusão à má fama dessas aves, que orbitam o sofrimento de outros seres enquanto buscam alimento, tal qual o comportamento dos predadores sexuais, que submetem suas vítimas e as mantêm em permanente estado de aniquilação emocional.
O homem preso em flagrante responderá pela prática do delito de posse/armazenar material pornográfico envolvendo criança ou adolescente; produzir, transmitir e ainda, caso seja possível identificar vítimas, poderá ainda responder pela prática de estupro de vulnerável com penas que somadas podem chegar até 33 anos.