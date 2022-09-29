Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Valério

Trabalhador rural é preso pela PF por vídeos de sexo com crianças no ES

Polícia Federal afirma que, durante as buscas, foi encontrada grande quantidade de material e arquivos com pornografia infantil, o que resultou na prisão em flagrante do homem
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 set 2022 às 12:18

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 12:18

Trabalhador rural é preso por vídeos de sexo com crianças no ES
Trabalhador rural é preso por vídeos de sexo com crianças no ES Crédito: Polícia Federal
Um trabalhador rural, de 38 anos, foi preso em flagrante, no município de Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo, em mais uma fase da Operação Abutre III, nesta quinta-feira (29). O objetivo da ação é apurar a produção, divulgação e transmissão de imagens e vídeos ou outros registros que contenham cenas de abuso ou exploração sexual de crianças ou adolescentes no Estado. As penas somadas podem resultar em 33 anos de prisão para o indivíduo. 
Durante as buscas, fruto de uma mandado de busca e apreensão, verificou-se a existência de grande quantidade de material e arquivos com pornografia infantil, o que  resultou na prisão em flagrante do trabalhador rural.  A Polícia Federal também constatou que ele participava de diversos grupos de WhatsApp compartilhando esse material com outras pessoas.

ENTENDA A OPERAÇÃO

O trabalho é decorrente de cooperação técnica-investigativa entre o Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia da Polícia Federal e o National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que informa o órgão central de Brasília quando há indícios de criminosos atuando no Brasil.
A Operação Abutre utiliza um novo método de investigação que otimiza as buscas de indícios realizadas a partir das comunicações produzidas neste tipo cooperação internacional.
O nome da operação é uma alusão à má fama dessas aves, que orbitam o sofrimento de outros seres enquanto buscam alimento, tal qual o comportamento dos predadores sexuais, que submetem suas vítimas e as mantêm em permanente estado de aniquilação emocional.
O homem preso em flagrante responderá pela prática do delito de posse/armazenar material pornográfico envolvendo criança ou adolescente; produzir,  transmitir e ainda, caso seja possível identificar vítimas, poderá ainda responder pela prática de estupro de vulnerável com penas que somadas podem chegar até 33 anos.

Veja Também

Professor do ES é preso por gravar vídeos abusando de crianças

Servidor público aposentado é preso no ES com vídeos de crianças fazendo sexo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Valério Crianças Polícia Federal ES Norte Adolescente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados