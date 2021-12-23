Tia ajuda a polícia a prender sobrinho e comparsa em loja de Vila Velha

Dois ladrões acabaram presos e autuados em flagrante por roubo depois de serem trancados pela tia de um deles dentro de uma loja no bairro Itapuã, em Vila Velha, na tarde dessa quarta-feira (22). Eles foram identificados como Thales Barbosa do Nascimento e Leonardo Lucas Seabra, ambos com 18 anos.
Conforme apurado pela TV Gazeta, a dupla e outros três criminosos tinham assaltado um empresário de 35 anos pouco antes, na Avenida Hugo Musso, na mesma região. Eles chegaram em três bicicletas e parte da ação foi flagrada por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial.
Em entrevista à TV Gazeta, a vítima contou que perdeu notebook, mochila e objetos pessoais. "Eles me abordaram quando fui entrar no carro. A gente se sente impotente, vulnerável, porque trabalha para conquistar as coisas para vir alguém e pegar tudo tão fácil", reclamou, sem ser identificado.
No momento em que os bandidos o cercaram, ele achou que a arma usada era de brinquedo e chegou a reagir. Entretanto, a pistola era verdadeira e por pouco ele não foi atingido. Os tiros acertaram a grade de um portão e o banner de uma loja. "Eu podia ter deixado o meu filho de sete anos", desabafou.
Logo em seguida, os criminosos fugiram em várias direções. Acionada, a Polícia Militar fez buscas e suspeitou dos dois rapazes de 18 anos, quando eles estavam entrando na casa da mãe de Leonardo. Apesar do cerco formado, a dupla conseguiu fugir pelos fundos da residência.
Na fuga, eles se dirigiram para uma loja de calçados que pertence à tia de Leonardo, localizada na Avenida Resplendor, também em Itapuã. Conforme consta no boletim de ocorrência, ela atendia uma cliente e ambas foram ameaçadas e expulsas do estabelecimento, que foi usado de esconderijo.
Já do lado de fora, a proprietária teve a ideia de trancá-los e baixou a porta do local. Ao se dirigir para a própria casa, que fica em outra rua da região, ela encontrou uma equipe da Polícia Militar que estava procurando pelo sobrinho e o comparsa e entregou as chaves, contando tudo o que tinha acontecido.
Do estoque da loja, os dois foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Thales Barbosa do Nascimento e Leonardo Lucas Seabra foram autuados em flagrante por roubo, passaram por exames na Polícia Civil e foram encaminhados ao presídio nesta quinta-feira (23).