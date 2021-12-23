Tia ajuda a polícia a prender sobrinho e comparsa em loja de Vila Velha

Thales Barbosa do Nascimento e Leonardo Lucas Seabra têm 18 anos e foram presos em flagrante nessa quarta-feira (22) Crédito: Rodrigo Gomes

Dois ladrões acabaram presos e autuados em flagrante por roubo depois de serem trancados pela tia de um deles dentro de uma loja no bairro Itapuã, em Vila Velha , na tarde dessa quarta-feira (22). Eles foram identificados como Thales Barbosa do Nascimento e Leonardo Lucas Seabra, ambos com 18 anos.

Conforme apurado pela TV Gazeta, a dupla e outros três criminosos tinham assaltado um empresário de 35 anos pouco antes, na Avenida Hugo Musso, na mesma região. Eles chegaram em três bicicletas e parte da ação foi flagrada por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial.

Câmera de segurança flagrou chegada dos cinco bandidos em bicicletas na Avenida Hugo Musso, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Em entrevista à TV Gazeta, a vítima contou que perdeu notebook, mochila e objetos pessoais. "Eles me abordaram quando fui entrar no carro. A gente se sente impotente, vulnerável, porque trabalha para conquistar as coisas para vir alguém e pegar tudo tão fácil", reclamou, sem ser identificado.

No momento em que os bandidos o cercaram, ele achou que a arma usada era de brinquedo e chegou a reagir. Entretanto, a pistola era verdadeira e por pouco ele não foi atingido. Os tiros acertaram a grade de um portão e o banner de uma loja. "Eu podia ter deixado o meu filho de sete anos", desabafou.

Empresário reagiu a assalto e bandidos deram tiros que atingiram estruturas da região Crédito: Rodrigo Gomes

Logo em seguida, os criminosos fugiram em várias direções. Acionada, a Polícia Militar fez buscas e suspeitou dos dois rapazes de 18 anos, quando eles estavam entrando na casa da mãe de Leonardo. Apesar do cerco formado, a dupla conseguiu fugir pelos fundos da residência.

Na fuga, eles se dirigiram para uma loja de calçados que pertence à tia de Leonardo, localizada na Avenida Resplendor, também em Itapuã. Conforme consta no boletim de ocorrência, ela atendia uma cliente e ambas foram ameaçadas e expulsas do estabelecimento, que foi usado de esconderijo.

Loja de calçados em que a dupla de criminosos foi detida fica na Avenida Resplendor, em Itapuã Crédito: Rodrigo Gomes

Já do lado de fora, a proprietária teve a ideia de trancá-los e baixou a porta do local. Ao se dirigir para a própria casa, que fica em outra rua da região, ela encontrou uma equipe da Polícia Militar que estava procurando pelo sobrinho e o comparsa e entregou as chaves, contando tudo o que tinha acontecido.