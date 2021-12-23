Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campo Grande

Suspeito é agredido a vassouradas após invasão de casa em Cariacica

O dono da residência contou para a PM que o cachorro começou a latir de forma incomum de madrugada, o que o levou a verificar o que estava acontecendo

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2021 às 13:12
Caso aconteceu pouco antes das 2h desta quinta-feira (23) em Campo Grande, em Cariacica
Caso aconteceu pouco antes das 2h desta quinta-feira (23) em Campo Grande, em Cariacica Crédito: Samir Ferreira
Um homem invadiu uma casa para roubar, deu de cara com o dono do imóvel e foi agredido a vassouradas, no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória, na madrugada desta quinta-feira (23).
A Polícia Militar foi chamada e, quando chegou ao local, o homem de 25 anos já tinha sido contido pelo morador da casa. Segundo apurou a TV Gazeta, o morador não quis comentar sobre o caso.
O dono da casa contou para a Polícia Militar que o cachorro começou a latir de forma incomum durante a madrugada, o que o levou a verificar o que estava acontecendo. Ele se deparou com o invasor no quintal da casa e lutou com o criminoso, encaminhado ao hospital.
A Avenida Leopoldina, onde a casa fica, é muito movimentada durante o dia, com várias lojas. Outros moradores e também comerciantes relataram que muitos arrombamentos estão acontecendo no bairro.
Com informações do G1/ES

Veja Também

Dois homens são assassinados a tiros em bairro da Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados