Suspeito é agredido a vassouradas após invasão de casa em Cariacica

Caso aconteceu pouco antes das 2h desta quinta-feira (23) em Campo Grande, em Cariacica Crédito: Samir Ferreira

Um homem invadiu uma casa para roubar, deu de cara com o dono do imóvel e foi agredido a vassouradas, no bairro Campo Grande, em Cariacica , na Grande Vitória , na madrugada desta quinta-feira (23).

A Polícia Militar foi chamada e, quando chegou ao local, o homem de 25 anos já tinha sido contido pelo morador da casa. Segundo apurou a TV Gazeta, o morador não quis comentar sobre o caso.

O dono da casa contou para a Polícia Militar que o cachorro começou a latir de forma incomum durante a madrugada, o que o levou a verificar o que estava acontecendo. Ele se deparou com o invasor no quintal da casa e lutou com o criminoso, encaminhado ao hospital.

A Avenida Leopoldina, onde a casa fica, é muito movimentada durante o dia, com várias lojas. Outros moradores e também comerciantes relataram que muitos arrombamentos estão acontecendo no bairro.