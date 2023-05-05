Tensão em Tabuazeiro: os líderes do tráfico procurados pela polícia na região

Irmãos Vera: Bruno, Luan e Gabriel são procurados pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Militar

De acordo com o próprio comandante-geral da Polícia Militar do Estado, coronel Douglas Caus, esse tipo de represália contra a ação da polícia (como queima de ônibus, toque de recolher) não acontece na região sem a autorização dos líderes do tráfico desses bairros. Mas quem são essas pessoas?

Em Tabuazeiro, quem comanda são os "Irmãos Vera": Luan Gomes Faria, o Kamu; Gabriel Gomes Faria, o Buti ou Gabrielzinho; e Bruno Gomes Faria, o Nono. Eles têm influência não apenas no Morro do Macaco, como também em Itararé, Cruzamento e Conquista.

Os três são procurados pela polícia. Bruno e Grabriel possuem um mandado de prisão em aberto cada; já Luan, conta com sete mandados.

A Gazeta, as regiões comandadas pelos Irmãos Vera, nacionalmente, se identificam como pertencentes à facção Terceiro Comando Puro (TCP). No entanto, aqui no Estado, eles se intitulam como aliados ao Primeiro Comando de Vitória ( Conforme apuração da reportagem de, as regiões comandadas pelos Irmãos Vera, nacionalmente, se identificam como pertencentes à facção Terceiro Comando Puro (TCP). No entanto, aqui no Estado, eles se intitulam como aliados ao Primeiro Comando de Vitória ( PCV ), de maneira independente.

Fernando Moraes Pimenta, o Marujo Crédito: Divulgação | Sesp

O "01" do PCV aqui no Estado é Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo . Com sete mandados de prisão em aberto, ele é considerado o homem mais procurado do Espírito Santo.

É ele quem responde diretamente à cúpula do PCV, hoje toda na cadeia, e fica responsável por colocar em prática os mandos das chefias.

Tensão após morte

A tensão que paira em Tabuazeiro começou na tarde desta quarta-feira (3), quando Jose Milson de Andrade Lima, de 25 anos, foi morto pela PM durante um confronto no Morro do Macaco, onde, segundo o coronel Caus, ele atuava como gerente do tráfico.

Jose Milson de Andrade Lima, 25 anos, gerente do Morro do Macaco Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Logo depois da morte, começaram as represálias: um grupo tentou incendiar um ônibus municipal na Avenida Leitão da Silva, na altura de Itararé. Depois, criminosos passaram ameaçando comerciantes da região de Tabuazeiro, que tiveram de baixar as portas. A situação de estendeu até a noite de quinta-feira (5), quando vários estabelecimentos permaneciam fechados.

Para driblar a situação, houve reforço do policiamento na área, sem previsão para terminar. Em entrevista na região, o coronel Douglas Caus deixou um recado para as lideranças do tráfico.