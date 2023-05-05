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Dão ordens para represálias

Tensão em Tabuazeiro: os líderes do tráfico procurados pela polícia na região

Três irmãos são os líderes do tráfico da região, que têm sido palco de confronto e toque de recolher nos últimos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2023 às 16:03

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 16:03

Tabuazeiro
Irmãos Vera: Bruno, Luan e Gabriel são procurados pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A tensão que se instaurou na região de Tabuazeiro, em Vitória, após a morte de um gerente do tráfico de drogas do Morro do Macaco, mexeu com a vida de quem vive e trabalha na área. Teve tentativa de incêndio a ônibus, toque de recolher e coletivos com a rota alterada devido à insegurança. O policiamento foi reforçado no bairro e também no entorno.
De acordo com o próprio comandante-geral da Polícia Militar do Estado, coronel Douglas Caus, esse tipo de represália contra a ação da polícia (como queima de ônibus, toque de recolher) não acontece na região sem a autorização dos líderes do tráfico desses bairros. Mas quem são essas pessoas?
Em Tabuazeiro, quem comanda são os "Irmãos Vera": Luan Gomes Faria, o Kamu; Gabriel Gomes Faria, o Buti ou Gabrielzinho; e Bruno Gomes Faria, o Nono. Eles têm influência não apenas no Morro do Macaco, como também em Itararé, Cruzamento e Conquista.
Os três são procurados pela polícia. Bruno e Grabriel possuem um mandado de prisão em aberto cada; já Luan, conta com sete mandados.
Conforme apuração da reportagem de A Gazeta, as regiões comandadas pelos Irmãos Vera, nacionalmente, se identificam como pertencentes à facção Terceiro Comando Puro (TCP). No entanto, aqui no Estado, eles se intitulam como aliados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), de maneira independente.
O PCV é a maior facção criminosa do Espírito Santo, espalhada não só na Grande Vitória como no interior. A sede fica no Bairro da Penha e Bonfim.
Número um da lista dos mais procurados do Estado
Fernando Moraes Pimenta, o Marujo Crédito: Divulgação | Sesp
O "01" do PCV aqui no Estado é Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo. Com sete mandados de prisão em aberto, ele é considerado o homem mais procurado do Espírito Santo.
É ele quem responde diretamente à cúpula do PCV, hoje toda na cadeia, e fica responsável por colocar em prática os mandos das chefias.

Tensão após morte

A tensão que paira em Tabuazeiro começou na tarde desta quarta-feira (3), quando Jose Milson de Andrade Lima, de 25 anos, foi morto pela PM durante um confronto no Morro do Macaco, onde, segundo o coronel Caus, ele atuava como gerente do tráfico.
Morto em confronto com a PM
Jose Milson de Andrade Lima, 25 anos, gerente do Morro do Macaco Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Logo depois da morte, começaram as represálias: um grupo tentou incendiar um ônibus municipal na Avenida Leitão da Silva, na altura de Itararé. Depois, criminosos passaram ameaçando comerciantes da região de Tabuazeiro, que tiveram de baixar as portas. A situação de estendeu até a noite de quinta-feira (5), quando vários estabelecimentos permaneciam fechados.
Para driblar a situação, houve reforço do policiamento na área, sem previsão para terminar. Em entrevista na região, o coronel Douglas Caus deixou um recado para as lideranças do tráfico.
"Já fica aqui o recado para os irmãos Vera e para o Marujo: esse tipo de situação que eles estão fazendo aqui, suposto toque de recolher, enfrentamento da Polícia Militar, nós vamos potencializar, triplicar nosso policiamento até prendê-los. E um recado para a população: a PM está aqui para protegê-la e vai fazer saturação suficiente para garantir a segurança deles", declarou.

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tráfico de drogas Vitória (ES) Tabuazeiro Polícia Militar
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