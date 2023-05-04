Policiais ocupam região de Tabuazeiro após confronto com morte Crédito: João Barbosa

Sem se identificar por questões de segurança, moradores da região conversaram com a reportagem de A Gazeta. Eles afirmaram que, até a tarde desta quinta, havia loja de cosméticos, utilidades, barbearias e distribuidoras fechadas. Abertos estavam um supermercado e uma farmácia.

Na noite de quarta, um restaurante da região chegou a publicar um aviso no Instagram informando sobre as ameaças. "Está tendo toque de recolher aqui no bairro, estamos impossibilitados de abrir, já fomos ameaçados", publicou o estabelecimento.

Your browser does not support the audio element. Tabuazeiro tem comércios fechados e dificuldade de transporte após conflitos

Motoristas de aplicativo também conversaram com a reportagem informando que estão evitando circular na região desde a noite de quarta.

Outro problema está na circulação dos ônibus: alguns que rodam no Bairro da Penha , que fica próximo a Tabuazeiro, não estão subindo na região.

É o caso da linha 074, que sai do ponto final de Tabuazeiro e sobe no Bairro da Penha: na tarde desta quinta, os veículos não estavam circulando na região. Vale lembrar que, logo após o confronto com morte no Morro do Macaco, suspeitos tentaram incendiar um ônibus na Avenida Leitão da Silva . As chamas foram controladas pelo motorista e funcionários de uma loja de extintores.

Questionada, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória ( Ceturb-ES ) informou que, "por motivos de segurança, as linhas 073, 181 e 125 tiveram seus itinerários alterados".

Reforço no policiamento

Para driblar a situação, a PM realiza a "Operação Visibilidade 2.0" em Tabuazeiro. Ao todo, são empregados 34 militares de unidades especializadas, como Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão de Missões Especiais (BME) e Força Tática do 1º Batalhão, além de 14 viaturas.

"Os trabalhos serão acompanhados pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, e pelo comandante geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus", informou a corporação.

Relembre o caso

O homem morto em confronto com a Polícia Militar em Tabuazeiro, Vitória, nesta quarta-feira (3), era gerente do tráfico do Morro do Macaco. A afirmação é do comandante geral da corporação, coronel Douglas Caus, que também declarou que Jose Milson de Andrade Lima, de 25 anos, tinha dois mandados de prisão em aberto por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Jose Milson de Andrade Lima, 25 anos, gerente do Morro do Macaco Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Jose foi morto durante troca de tiros com policias do Batalhão de Ações com Cães. Segundo a polícia, ele estava com uma pistola, munições, drogas e rádios comunicadores. Outro homem chegou a ser baleado na região e um terceiro acabou preso. Logo após o confronto, um grupo tentou atear fogo em um ônibus de linha municipal na Avenida Leitão da Silva, a cerca de dois quilômetros de Tabuazeiro.

"Era uma operação programada pela PM, com tropa especializada naquelas áreas onde há maior intensidade do tráfico de drogas. Durante patrulhamento, nossa tropa foi recebida a tiros, houve o revide, um indivíduo foi baleado e morto e outro indivíduo fora daquela localidade também foi preso com drogas. A PM teve notícias de que um indivíduo deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) baleado na perna. A PM foi até lá, fez entrevista com ele, ele falou que estava no Morro do Macaco e passaram indivíduos armados e atiraram contra ele", disse Caus.

A ficha criminal de Jose, divulgada pela polícia, era extensa: ele já havia sido preso em 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022. Atualmente, era considerado foragido.

Após o confronto, um grupo tentou atear fogo em um ônibus de linha municipal na Avenida Leitão da Silva, altura de Itararé. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver a fumaça saindo do veículo (confira acima).

O repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, esteve no local. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram a colocar fogo no veículo, mas o motorista conseguiu apagar utilizando o extintor de incêndio, com a ajuda de funcionários de uma loja de extintores da região. Em seguida, ele saiu do local conduzindo o coletivo.

De acordo com Caus, tudo leva a crer que o incêndio teria relação com a morte. "Vale ressaltar que essa região do Morro do Macaco é dominada por três traficantes, todos eles com mandado de prisão, que são os Irmãos Vera. E o Complexo da Penha é dominado pelo Marujo, também com mandados de prisão. Tudo que acontece nessas regiões, como queima de ônibus e atentado a pessoas, fatalmente tem a autorização desses indivíduos. Nesta quarta, os indivíduos não deixaram nenhum bilhete que relacionasse ao fato, mas é bem provável que seja um protesto em virtude da morte desse traficante."