Tarde com tiros e correria no bairro São Benedito, em Vitória

Ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória Crédito: Roberto Pratti

A tarde desta terça-feira (21) foi de tiros e correria em São Benedito, Vitória . Durante uma ação da Polícia Militar , disparos foram ouvidos no bairro e deixaram os moradores assustados.

De acordo com a PM, uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) estava em patrulhamento pela região quando foi atacada a tiros por criminosos. "Não houve revide, e foi solicitado apoio de outras guarnições para saturação da área", completou a nota enviada pela corporação.

A versão dos moradores é diferente: eles afirmaram que os militares teriam chegado atirando. "Aconteceu tão rápido e assustou todo mundo. Comércio fechou por causa disso, foi uma correria danada, mãe buscando filho na escola", revelou um morador, que preferiu não se identificar.

A ocorrência foi levada para a Delegacia Regional de Vitória e estava em andamento. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de feridos. A reportagem questionou a corporação se alguém tinha sido detido ou algum material apreendido. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.