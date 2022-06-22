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Violência

Tarde com tiros e correria no bairro São Benedito, em Vitória

Disparos foram ouvidos na tarde desta terça-feira (21); PM afirma que foi recebida a tiros, e moradores afirmam que militares chegaram atirando

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2022 às 21:12
Viaturas do Batalhão de Missões Especiais (BME) na Delegacia Regional de Vitória, após a ocorrência no bairro São Benedito
Ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória Crédito: Roberto Pratti
A tarde desta terça-feira (21) foi de tiros e correria em São Benedito, Vitória. Durante uma ação da Polícia Militar, disparos foram ouvidos no bairro e deixaram os moradores assustados.
De acordo com a PM, uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) estava em patrulhamento pela região quando foi atacada a tiros por criminosos. "Não houve revide, e foi solicitado apoio de outras guarnições para saturação da área", completou a nota enviada pela corporação.
A versão dos moradores é diferente: eles afirmaram que os militares teriam chegado atirando. "Aconteceu tão rápido e assustou todo mundo. Comércio fechou por causa disso, foi uma correria danada, mãe buscando filho na escola", revelou um morador, que preferiu não se identificar.
A ocorrência foi levada para a Delegacia Regional de Vitória e estava em andamento. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de feridos. A reportagem questionou a corporação se alguém tinha sido detido ou algum material apreendido. Assim que houver retorno, este  texto será atualizado.
Tarde com tiros e correria no bairro São Benedito, em Vitória

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