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Conceição do Castelo

Caminhões carregados com placas de painel solar são roubados no ES

Caminhoneiros contaram à PM que foram rendidos por homens armados em um posto na BR 262, levados para outro local e mantidos reféns por 8h. Ao serem libertos, voltaram e não viram mais os veículos

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 18:02

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 jun 2022 às 18:02
Dois caminhoneiros acionaram a Polícia Militar e relataram que foram feitos reféns por cerca de 8h por suspeitos armados e tiveram seus veículos roubados na madrugada desta segunda-feira (20), em um posto de combustíveis às margens da BR 262, na zona rural de Conceição do Castelo, no Sul do Estado. No mesmo dia, à noite, os dois caminhões foram localizados.
Aos militares, as vítimas relataram que, por volta das 18h de domingo (19), foram abordados por cerca de quatro homens armados, que estavam em um carro Toytota Corolla.
Segundo relato dos caminhoneiros aos policiais, eles foram levados pelos suspeitos armados para um local ermo e mantidos sob vigilância até por volta das 3h30. Após serem liberadas, as vítimas teriam seguido de volta ao posto, onde perceberam que os dois caminhões, carregados com placas de painel solar, haviam sido roubados, segundo informou a PM, em nota.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na madrugada dessa última segunda-feira (20) Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo a PM, buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito ou o veículo usado por eles foram localizados no momento do fato.

ORIENTAÇÕES ÀS VITIMAS

Em nota, a Polícia Civil disse que “caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou on-line, o caso está sendo investigado por uma unidade policial”.
A corporação informou que, caso a vítima não tenha registrado, a orientação é que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio do site da Delegacia On-line
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. “O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.

CAMINHÕES FORAM ENCONTRADOS

Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada por populares na noite da última segunda-feira (20) para verificar a informação de que havia dois caminhões abandonados em um posto de combustíveis, próximos à Ponte Itabapoana, em Mimoso do Sul.

Caminhões são encontrados abandonados em um posto em Mimoso do Sul

No local, constatou que os veículos tinham restrição de furto e roubo, “se tratando dos mesmos caminhões roubados na madrugada, em que os condutores tiveram a liberdade restrita por algumas horas”. A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Cachoeiro.
A Polícia Civil disse que o proprietário deve fazer contato com a Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul para proceder com a restituição do veículo. “Não houveram detidos relacionados a esse caso, que segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição do Castelo”, finalizou.

Atualização

22/06/2022 - 7:53
Após publicação desta matéria, a Polícia Militar informou que os veículos foram recuperados e a Polícia Civil se pronunciou, em nota, sobre o assunto. O texto foi atualizado.

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