Caminhões carregados com placas de painel solar são roubados no ES

Aos militares, as vítimas relataram que, por volta das 18h de domingo (19), foram abordados por cerca de quatro homens armados, que estavam em um carro Toytota Corolla.

Segundo relato dos caminhoneiros aos policiais, eles foram levados pelos suspeitos armados para um local ermo e mantidos sob vigilância até por volta das 3h30. Após serem liberadas, as vítimas teriam seguido de volta ao posto, onde perceberam que os dois caminhões, carregados com placas de painel solar, haviam sido roubados, segundo informou a PM, em nota.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na madrugada dessa última segunda-feira (20) Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a PM, buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito ou o veículo usado por eles foram localizados no momento do fato.

ORIENTAÇÕES ÀS VITIMAS

Em nota, a Polícia Civil disse que “caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou on-line, o caso está sendo investigado por uma unidade policial”.

A corporação informou que, caso a vítima não tenha registrado, a orientação é que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio do site da Delegacia On-line

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . “O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.

CAMINHÕES FORAM ENCONTRADOS

Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada por populares na noite da última segunda-feira (20) para verificar a informação de que havia dois caminhões abandonados em um posto de combustíveis, próximos à Ponte Itabapoana, em Mimoso do Sul.

Caminhões são encontrados abandonados em um posto em Mimoso do Sul

No local, constatou que os veículos tinham restrição de furto e roubo, “se tratando dos mesmos caminhões roubados na madrugada, em que os condutores tiveram a liberdade restrita por algumas horas”. A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Cachoeiro.

A Polícia Civil disse que o proprietário deve fazer contato com a Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul para proceder com a restituição do veículo. “Não houveram detidos relacionados a esse caso, que segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição do Castelo”, finalizou.