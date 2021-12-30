Susto e correria após baleado entrar em supermercado em Cariacica

Ao repórter Caíque Verli, testemunhas disseram que todos ficaram muito assustados com a correria. Os funcionários do estabelecimento chamaram a Polícia Militar e o Samu para atender a ocorrência.

Demandada a Polícia Civil, foi informado, por nota, que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.