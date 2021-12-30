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Itacibá

Susto e correria após baleado entrar em supermercado em Cariacica

Os funcionários do estabelecimento chamaram a Polícia Militar e o Samu para atender a ocorrência
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 dez 2021 às 21:46

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 21:46

Homem é baleado e corre para dentro de supermercado em Cariacica
Homem é baleado e corre para dentro de supermercado em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem foi baleado no rosto e correu para dentro de um supermercado no bairro Itacibá, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (29), por volta das 19h. Segundo informações de testemunhas à reportagem da TV Gazeta, a vítima levou um tiro na região conhecida como “Brejo”.
Ao repórter Caíque Verli, testemunhas disseram que todos ficaram muito assustados com a correria. Os funcionários do estabelecimento chamaram a Polícia Militar e o Samu para atender a ocorrência.
A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Demandada a Polícia Civil, foi informado, por nota, que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

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