Susto e correria após baleado entrar em supermercado em Cariacica

Um homem foi baleado no rosto e correu para dentro de um supermercado no bairro Itacibá, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (29), por volta das 19h. Segundo informações de testemunhas à reportagem da TV Gazeta, a vítima levou um tiro na região conhecida como “Brejo”.
Ao repórter Caíque Verli, testemunhas disseram que todos ficaram muito assustados com a correria. Os funcionários do estabelecimento chamaram a Polícia Militar e o Samu para atender a ocorrência.
A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Demandada a Polícia Civil, foi informado, por nota, que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.