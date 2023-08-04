Suspeitos trocam tiros com policiais após abordagem em Boa Esperança

Materiais apreendidos durante patrulhamento do 2º BPM em Boa Esperança Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Uma abordagem policial terminou em confronto entre policiais militares e suspeitos na noite da última quinta-feira (3) nas ruas do bairro Boa Mira, em Boa Esperança , no Noroeste do Estado. Durante a fuga dos suspeitos, os agentes observaram que dois deles usavam tornozeleira eletrônica. Três indivíduos (dois de 18 anos e outro de 42 anos) foram detidos. O nome de nenhum deles foi divulgado.

Segundo o 2º Batalhão de Polícia Militar, o caso aconteceu quando a equipe da radiopatrulha se deparou com uma motocicleta modelo Honda CG de cor vermelha sendo ocupada por dois indivíduos, que, ao avistarem a viatura policial, mudaram repentinamente o sentido do tráfego. Os agentes, então, realizaram a abordagem dos suspeitos.

No momento da abordagem, outros seis indivíduos se aproximaram dos militares e dois deles arremessaram objetos contra a equipe, que revidou as agressões com disparos de bala de borracha. Em seguida, um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram novamente a agressão.

Durante a fuga, os militares observaram que dois dos indivíduos usavam tornozeleira eletrônica.

Foi solicitado apoio de outras equipes policiais e, após chegada das viaturas, foi montado cerco nos arredores. Durante a operação em um beco, local, segundo a PM, utilizado pelos suspeitos para o tráfico de drogas, foram encontrados uma parte das drogas e os objetos de procedência ilícita apreendidos.

Neste momento, um dos suspeitos sacou um revólver de sua cintura e arremessou para uma área aberta de lotes baldios. Ele, que também estava em posse de entorpecentes, foi capturado, porém a arma não foi localizada.

No patrulhamento, os policiais apreenderam R$ 2797,00 em espécie, 15 buchas de maconha e dois aparelhos celulares.

Na mesma noite, durante uma operação de trânsito, foi apreendida uma moto modelo CG 125 de cor preta, que, segundo a PM, era utilizada pela quadrilha no comércio de drogas na região.