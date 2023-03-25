Suspeito mascarado mata homem em bar de Cachoeiro de Itapemirim

Na noite de sexta-feira (24), um indivíduo mascarado atirou contra um homem em um bar no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Moradores acionaram a Polícia Militar e informaram o ocorrido. A vítima teve o óbito confirmado no local.
De acordo com testemunhas, o suspeito, que estava mascarado, fugiu logo após os disparos.
A PM informou que buscas foram realizadas, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
A Polícia Civil reforçou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de ilegalidade ou repassar informações que possam ajudar nas investigações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.