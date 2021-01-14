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Mandado de prisão

Suspeito é preso em Vitória prestes a entrar em ônibus para Ibatiba

A Guarda Municipal recebeu uma denúncia de que o homem estava viajando para o interior do Estado; contra ele havia um mandado de prisão em aberto por homicídio
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 jan 2021 às 23:10

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 23:10

Viatura da Guarda Municipal de Vitória em frente à DPJ
Homem foi preso pela Guarda Municipal prestes a embarcar em ônibus para interior do ES Crédito: Divulgação/GMV
Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Vitória na tarde desta quarta-feira (13). Segundo a Guarda, o homem estava prestes a entrar em um ônibus para Ibatiba, no interior do Espírito Santo e, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por um homicídio cometido no Norte do Estado.
A Guarda informou que houve uma denúncia por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Os agentes entraram em contato com a empresa de transporte e conseguiram prender o suspeito, por volta das 16h.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber mais detalhes do crime cometido pelo homem, mas, até o fechamento dessa reportagem, não obteve resposta.

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