Suspeito é preso em Vitória prestes a entrar em ônibus para Ibatiba

Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Vitória na tarde desta quarta-feira (13). Segundo a Guarda, o homem estava prestes a entrar em um ônibus para Ibatiba, no interior do Espírito Santo e, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por um homicídio cometido no Norte do Estado.
A Guarda informou que houve uma denúncia por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Os agentes entraram em contato com a empresa de transporte e conseguiram prender o suspeito, por volta das 16h.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber mais detalhes do crime cometido pelo homem, mas, até o fechamento dessa reportagem, não obteve resposta.