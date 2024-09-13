Suspeito é preso após dar prejuízo de R$ 200 mil a posto de combustíveis no ES

Gilbert de Souza dos Santos, de 43 anos, fingiu ser dono de uma frota de veículos para pegar combustível e revender Crédito: Polícia Civil

Um homem de 43 anos foi preso após causar um prejuízo de mais de R$ 200 mil a um dono de posto de combustíveis em Vitória . Segundo a Polícia Civil , Gilbert de Souza dos Santos fechou um contrato com a vítima fingindo ser um empresário com uma frota de carros, que precisava abastecer. Porém, ele pegava o produto, não pagava e revendia. A prisão preventiva por estelionato ocorreu nesta sexta-feira (13) no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica.

Conforme a corporação, Gilbert não comparecia ao local, mas contratava caminhoneiros para irem ao estabelecimento pegar o combustível. O acordo incluía pagamento de quinze em quinze dias, o que nunca aconteceu. O crime ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2023.

Durante as investigações, a polícia descobriu que nem a empresa e nem a frota de veículos existiam. Além do proprietário do posto, uma mulher acabou sendo vítima do golpista. Isso porque, para passar a impressão de que a empresa era confiável, Gilbert contratou uma secretária.

“Ela atendia ligações e procurava fornecedores acreditando que estava trabalhando para uma empresa real, mas, ao final, também foi enganada e não recebeu nenhum pagamento pelo tempo trabalhado”, explicou o delegado Fabiano Alves, titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações.

A PC informou que, após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.