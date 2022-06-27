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Foi detido

Suspeito é baleado em perseguição e confronto com a PRF em Vitória

Segundo a corporação, ele e outro indivíduo em um carro desobedeceram a uma ordem de parada na BR 262 e a perseguição terminou próximo à Ilha do Príncipe. O outro suspeito fugiu

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 17:18

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 jun 2022 às 17:18
Arma e drogas foram apreendidos com suspeito em Vitória
Arma e drogas apreendidas com suspeito em Vitória Crédito: Divulgação | PRF
Um suspeito foi baleado após desobedecer a uma ordem de parada, ser perseguido e trocar tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal nas proximidades da Segunda Ponte, na Ilha do Príncipe, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (27). O homem foi detido e outro indivíduo que estava no carro fugiu. Drogas, uma pistola e dois carregadores foram recolhidos. 
A corporação informou que os agentes realizavam uma fiscalização na BR 262, quando o veículo em que estavam os suspeitos passou pelo trecho — que não foi detalhado pela corporação.
Os agentes deram ordem de parada, que, segundo a corporação, foi desobedecida pelos suspeitos. Uma viatura foi atrás dos indivíduos, que atiraram contra a equipe durante a perseguição. Os policiais revidaram os disparos.
"Os dois suspeitos realizaram diversos disparos com armas de fogo em direção à viatura da PRF, o que ensejou a necessidade de utilização legítima de força policial de acordo com os critérios de uso diferenciado da força, para repelir a injusta agressão sofrida, estritamente no contexto de legítima defesa dos policiais e de terceiros", detalhou a corporação, em nota.
Um dos suspeitos, atingido na perna por um disparo de arma de fogo, foi detido e encaminhado a um hospital com estado estável de saúde, segundo a PRF. O outro indivíduo conseguiu fugir. Nomes não foram divulgados.
A PRF informou que as Polícias Civil e Militar foram acionadas para o devido acompanhamento da ocorrência no local, e também com a finalidade de ajudar nas investigações para encontrar o segundo suspeito.
A PM informou que não foi acionada para atender ocorrência com essas características no local informado.
A Polícia Civil detalhou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), e o procedimento adotado com o suspeito seria divulgado somente após finalização das oitivas.
Nesta terça-feira (28), a corporação informou que o suspeito de 38 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente da segurança pública no exercício da função e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
"Assim que receber alta médica será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. A arma que foi apreendida durante a ocorrência foi encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística — Balística, juntamente com as munições", diz em nota.

Correção

27/06/2022 - 7:03
A PRF informou anteriormente que a perseguição começou na BR 101, mas depois corrigiu para BR 262. O texto foi atualizado.

Atualização

28/06/2022 - 5:42
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nota, nesta terça-feira (28), informando sobre a autuação do suspeito. O texto foi atualizado.
Suspeito é baleado em perseguição e confronto com a PRF em Vitória

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