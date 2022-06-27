Suspeito é baleado em perseguição e confronto com a PRF em Vitória

Arma e drogas apreendidas com suspeito em Vitória Crédito: Divulgação | PRF

Um suspeito foi baleado após desobedecer a uma ordem de parada, ser perseguido e trocar tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal nas proximidades da Segunda Ponte, na Ilha do Príncipe, em Vitória , na tarde desta segunda-feira (27). O homem foi detido e outro indivíduo que estava no carro fugiu. Drogas, uma pistola e dois carregadores foram recolhidos.

A corporação informou que os agentes realizavam uma fiscalização na BR 262, quando o veículo em que estavam os suspeitos passou pelo trecho — que não foi detalhado pela corporação.

Os agentes deram ordem de parada, que, segundo a corporação, foi desobedecida pelos suspeitos. Uma viatura foi atrás dos indivíduos, que atiraram contra a equipe durante a perseguição. Os policiais revidaram os disparos.

"Os dois suspeitos realizaram diversos disparos com armas de fogo em direção à viatura da PRF, o que ensejou a necessidade de utilização legítima de força policial de acordo com os critérios de uso diferenciado da força, para repelir a injusta agressão sofrida, estritamente no contexto de legítima defesa dos policiais e de terceiros", detalhou a corporação, em nota.

Um dos suspeitos, atingido na perna por um disparo de arma de fogo, foi detido e encaminhado a um hospital com estado estável de saúde, segundo a PRF. O outro indivíduo conseguiu fugir. Nomes não foram divulgados.

A PRF informou que as Polícias Civil e Militar foram acionadas para o devido acompanhamento da ocorrência no local, e também com a finalidade de ajudar nas investigações para encontrar o segundo suspeito.

A PM informou que não foi acionada para atender ocorrência com essas características no local informado.

A Polícia Civil detalhou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), e o procedimento adotado com o suspeito seria divulgado somente após finalização das oitivas.

Nesta terça-feira (28), a corporação informou que o suspeito de 38 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente da segurança pública no exercício da função e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

"Assim que receber alta médica será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. A arma que foi apreendida durante a ocorrência foi encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística — Balística, juntamente com as munições", diz em nota.

Correção A PRF informou anteriormente que a perseguição começou na BR 101, mas depois corrigiu para BR 262. O texto foi atualizado.

Atualização Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nota, nesta terça-feira (28), informando sobre a autuação do suspeito. O texto foi atualizado.