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Tentativa de feminicídio

Suspeito de tentar matar mulher a facadas no ES é preso na Bahia

Após a tentativa de feminicídio contra a então namorada no bairro Jabour, em Vitória, em 4 de junho deste ano, homem de 35 anos fugiu e, segundo a polícia, estava na Bahia ligando para a mulher e para uma ex-companheira, praticando violências psicológicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2021 às 10:46

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 10:46

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 35 anos foi preso pela equipe da Divisão de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), da Polícia Civil do Espírito Santo, no município de Helvética, na Bahia, na última quinta-feira (15). A ação se deu com o intuito de prevenir dois potenciais feminicídios que ocorreriam na Grande Vitória. A prisão teve apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar da Bahia.
As investigações de uma tentativa de feminicídio contra uma mulher, no bairro Jabour, em Vitória, no dia 4 de junho deste ano, culminaram com a realização de diligências, em que foi constatado que, num primeiro momento, a vítima havia mentido para a polícia.
“Ela mentiu para nós, pois teve medo que seu algoz retornasse e consumasse o crime. Entretanto, durante as investigações, ela contou a verdade e constatamos que o indivíduo tinha um histórico de violência contra mulher recorrente”, conta a titular da DHPM, delegada Raffaella Aguiar.

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No dia anterior ao crime, o suspeito rompeu uma tornozeleira eletrônica, descumprindo a medida cautelar pela prática de violência doméstica em face da ex-companheira, que conviveu por dez anos com o indivíduo.
No outro dia, em 4 de junho, ele foi ao bar onde a então namorada estava, levou ela para casa e tentou matá-la a facadas. De acordo com a delegada, durante o depoimento, o indivíduo confessou que teria tentado matar a namorada dele por ciúmes e que, de acordo com ele, havia ouvido uma conversa entre a vítima e uma amiga, falando de outros homens.
“Após ter ciência de que ele tinha descumprido a medida cautelar, comunicamos à juíza da vara da violência doméstica, que decretou a prisão preventiva dele. Em contato com a ex-mulher, constatamos que, após fugir, ele estava na Bahia e ligando para a ex-companheira e para a então namorada, praticando violências psicológicas”, conta a delegada.
Em posse das informações, a equipe foi ao município de Helvécia, na Bahia, e efetuou a prisão dele, que não resistiu. A operação teve apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar da Bahia.
“Esta ação foi muito mais preventiva do que repressiva, para evitar que um mal maior fosse cometido contra essas duas mulheres. Quando a gente recebe uma vítima de tentativa de homicídio, intervimos, para preservar a vida dela. A gente não mede esforços para conseguir prender o homem e tirar ele de circulação para que ele não cometa o crime”, destaca a delegada Raffaella Aguiar.
Com a conclusão do Inquérito Policial (IP), ele será indiciado por tentativa de feminicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima. Como a prisão ocorreu na Bahia, foi realizado o recambiamento, transferência de presos, para o Espírito Santo, onde ele foi ouvido e ficou à disposição da Justiça.

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