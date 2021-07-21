Suspeito de tentar matar mulher a facadas no ES é preso na Bahia

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 35 anos foi preso pela equipe da Divisão de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), da Polícia Civil do Espírito Santo , no município de Helvética, na Bahia, na última quinta-feira (15). A ação se deu com o intuito de prevenir dois potenciais feminicídios que ocorreriam na Grande Vitória. A prisão teve apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar da Bahia.

As investigações de uma tentativa de feminicídio contra uma mulher, no bairro Jabour, em Vitória, no dia 4 de junho deste ano, culminaram com a realização de diligências, em que foi constatado que, num primeiro momento, a vítima havia mentido para a polícia.

“Ela mentiu para nós, pois teve medo que seu algoz retornasse e consumasse o crime. Entretanto, durante as investigações, ela contou a verdade e constatamos que o indivíduo tinha um histórico de violência contra mulher recorrente”, conta a titular da DHPM, delegada Raffaella Aguiar.

No dia anterior ao crime, o suspeito rompeu uma tornozeleira eletrônica, descumprindo a medida cautelar pela prática de violência doméstica em face da ex-companheira, que conviveu por dez anos com o indivíduo.

No outro dia, em 4 de junho, ele foi ao bar onde a então namorada estava, levou ela para casa e tentou matá-la a facadas. De acordo com a delegada, durante o depoimento, o indivíduo confessou que teria tentado matar a namorada dele por ciúmes e que, de acordo com ele, havia ouvido uma conversa entre a vítima e uma amiga, falando de outros homens.

“Após ter ciência de que ele tinha descumprido a medida cautelar, comunicamos à juíza da vara da violência doméstica, que decretou a prisão preventiva dele. Em contato com a ex-mulher, constatamos que, após fugir, ele estava na Bahia e ligando para a ex-companheira e para a então namorada, praticando violências psicológicas”, conta a delegada.

Em posse das informações, a equipe foi ao município de Helvécia, na Bahia, e efetuou a prisão dele, que não resistiu. A operação teve apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar da Bahia.

“Esta ação foi muito mais preventiva do que repressiva, para evitar que um mal maior fosse cometido contra essas duas mulheres. Quando a gente recebe uma vítima de tentativa de homicídio, intervimos, para preservar a vida dela. A gente não mede esforços para conseguir prender o homem e tirar ele de circulação para que ele não cometa o crime”, destaca a delegada Raffaella Aguiar.