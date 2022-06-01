Suspeito de tentar matar a ex-companheira é preso em Sooretama

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (1º), Reinaldo Gonçalves Xavier, de 46 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira, uma mulher de 28 anos, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 26 de junho de 2021, quando, segundo a corporação, ele teria invadido a casa da mulher e atirado contra ela. A vítima foi atingida por cinco tiros, mas sobreviveu aos ferimentos. O homem foi localizado enquanto trabalhava com o filho em uma plantação de pimenta na região de Córrego do Ouro, em Linhares, e preso em cumprimento de mandado de prisão por duas tentativas de homicídio e um homicídio qualificado.
Segundo a Polícia Civil, a vítima já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro e, horas antes de ser baleada, chegou a ir ao Departamento de Polícia Militar (DPM) do município pedir escolta. Ela foi atingida no braço, no peito e no abdômen, socorrida, e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL).
"No crime ocorrido na casa da ex-companheira de 28 anos, ele invadiu a casa da mulher de posse de uma arma de fogo, tentou executá-la com diversos disparos. Entretanto, a vítima foi socorrida e milagrosamente sobreviveu", contou o titular da Delegacia de Sooretama, delegado Fabrício Lucindo.
Um dia após o crime, no dia 27 de junho, Reinaldo se apresentou à polícia e confessou o crime, mas não ficou preso. “Ele se apresentou e apresentou a arma, o que nos impede de realizar uma prisão em flagrante”, explicou, na ocasião, o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Tiago Cavalcante.
Além do crime contra a ex-companheira, Reinaldo também tinha outros dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Linhares, por uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 25 de janeiro de 1999, também em Sooretama, e por um homicídio qualificado no dia 3 de outubro de 2004, na mesma região.
Durante o cumprimento dos mandados de prisão, o suspeito não ofereceu resistência. Após a prisão, Reinaldo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e, em seguida para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.