Suspeito de roubo invade escola para tentar fugir e acaba agredido em Vila Velha

Um jovem, identificado como Gabriel Nunes de Almeida, de 20 anos, foi preso após invadir uma escola particular e furtar a bicicleta de uma funcionária na tarde de quarta-feira (17), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ele contou aos policiais que havia cometido um roubo na região e foi perseguido e agredido por populares antes de entrar na unidade de ensino.





A corporação informou que foi acionada após a denúncia de que indivíduos armados haviam invadido a escola. No local, os militares foram informados de que algumas pessoas entraram na unidade à procura do suspeito e o agrediram no interior do estabelecimento. Cerca de 100 alunos estavam no local, que funciona como creche e ensino fundamental.





O diretor da unidade disse para a reportagem da TV Gazeta que uma professora implorou para que o homem fosse retirado da creche e não apanhasse na frente das crianças. Ele também negou que o homem estivesse armado.





Para fugir das agressões, o suspeito furtou a bicicleta de uma funcionária e deixou o local. Buscas foram realizadas na região e ele acabou localizado pelos policiais.





Durante a abordagem, o rapaz, morador do bairro Santa Rita, relatou que havia cometido um roubo nas proximidades e, após ser agredido por populares, procurou abrigo na escola. Ele também confessou ter furtado a bicicleta para escapar.





A proprietária do veículo reconheceu a bicicleta e identificou o homem como autor do furto. Em seguida, ele foi conduzido sob escolta para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.





A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha e o suspeito foi autuado em flagrante por furto. Ele recebeu alta médica e foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.