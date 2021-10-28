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Feminicídio

Suspeito de matar mulher na Bahia é preso em Ecoporanga, no ES

O crime ocorreu no início de julho de 2021 em Eunápolis, no Sul da Bahia. Após o feminicídio, o homem fugiu e estava se escondendo em Ecoporanga

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 14:54

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 out 2021 às 14:54
Um homem de 33 anos, suspeito de matar a companheira na Bahia, foi preso na noite de terça-feira (26) em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Após investigações, a equipe da Delegacia Territorial de Eunápolis (BA) constatou que o suspeito poderia estar escondido no município. A prisão foi realizada em ação conjunta das polícias Civil e Militar capixabas, em apoio à Polícia Civil da Bahia.
O crime ocorreu no início de julho de 2021, em Eunápolis, no Sul da Bahia. O corpo da vítima foi encontrado na manhã do dia 2 daquele mês, na casa onde ela morava com o suspeito. Após matar a mulher, o homem fugiu e estava se escondendo em Ecoporanga.
Delegacia de Ecoporanga
Delegacia de Ecoporanga realizou a prisão do suspeito de feminicídio Crédito: Larissa Avilez
O mandado de prisão preventiva em nome do suspeito foi cumprido pelas equipes da Delegacia de Polícia de Ecoporanga e do 11º Batalhão da Polícia Militar. Imediatamente, os militares comunicaram o fato ao delegado e conduziram o homem até o plantão da Delegacia Regional de Barra de São Francisco.
“A DP de Ecoporanga foi acionada para dar apoio às buscas, pois a Delegacia Territorial de Eunápolis constatou que o suspeito poderia estar escondido aqui em nosso município. De posse do mandado de prisão, compartilhamos as informações com a Polícia Militar que, na noite de terça-feira, localizou uma pessoa com as mesmas características físicas do suspeito, porém com nome diferente”, relatou o titular da Delegacia de Ecoporanga, delegado Leonardo Amorim.
Segundo a Polícia Civil, o homem estava sem documentos e tentou enganar os policiais, porém, ao chegar à delegacia, acabou assumindo sua identidade como autor do crime. O mandado de prisão por feminicídio foi cumprido e o suspeito já foi encaminhado para a Bahia, onde ficará à disposição da Justiça.

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