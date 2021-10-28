Suspeito de matar mulher na Bahia é preso em Ecoporanga, no ES

Um homem de 33 anos, suspeito de matar a companheira na Bahia , foi preso na noite de terça-feira (26) em Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo . Após investigações, a equipe da Delegacia Territorial de Eunápolis (BA) constatou que o suspeito poderia estar escondido no município. A prisão foi realizada em ação conjunta das polícias Civil Militar capixabas, em apoio à Polícia Civil da Bahia.

O crime ocorreu no início de julho de 2021, em Eunápolis, no Sul da Bahia. O corpo da vítima foi encontrado na manhã do dia 2 daquele mês, na casa onde ela morava com o suspeito. Após matar a mulher, o homem fugiu e estava se escondendo em Ecoporanga.

Delegacia de Ecoporanga realizou a prisão do suspeito de feminicídio Crédito: Larissa Avilez

O mandado de prisão preventiva em nome do suspeito foi cumprido pelas equipes da Delegacia de Polícia de Ecoporanga e do 11º Batalhão da Polícia Militar. Imediatamente, os militares comunicaram o fato ao delegado e conduziram o homem até o plantão da Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

“A DP de Ecoporanga foi acionada para dar apoio às buscas, pois a Delegacia Territorial de Eunápolis constatou que o suspeito poderia estar escondido aqui em nosso município. De posse do mandado de prisão, compartilhamos as informações com a Polícia Militar que, na noite de terça-feira, localizou uma pessoa com as mesmas características físicas do suspeito, porém com nome diferente”, relatou o titular da Delegacia de Ecoporanga, delegado Leonardo Amorim.