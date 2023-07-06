Suspeito de matar jovem que presenciou crime na Serra é preso na BA

Jhony Medeiros Fiorentini (em destaque), de 23 anos, considerado o principal suspeito de matar Roberto Ferreira Nascimento, Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

Segundo a corporação capixaba, após uma troca de informações entre os dois Estados, identificou-se um mandado de prisão em aberto contra o detido, expedido pelo juízo 3ª Vara Criminal da Serra. Jhony Medeiros foi preso enquanto tentava obter uma prótese mecânica no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado em Caravelas, na Bahia.

A Polícia Civil baiana descobriu que o suspeito estava residindo no bairro São Judas Tadeu II, também na cidade de Caravelas, e que estaria tentando com o INSS a obtenção de uma prótese mecânica, pois uma de suas pernas é amputada.

Relembre o caso

O mandado de prisão contra Jhony Medeiros foi aberto após a morte de Roberto Ferreira Nascimento, à época com 22 anos, no dia 30 de novembro de 2019, no bairro Jardim Bela Vista, na Serra. Ele tinha acabado de sair da casa da namorada quando viu um homem atirando contra uma pessoa . De acordo com a família, o jovem ainda tentou correr, mas foi perseguido e morto.

Roberto Ferreira Nascimento foi morto após presenciar um crime na Serra. Ele foi baleado no braço e morreu no hospital Crédito: Divulgação/Facebook

O crime aconteceu por volta das 22h. Familiares de Roberto contaram que ao testemunhar uma tentativa de homicídio, o jovem tentou correr. Porém, o atirador o perseguiu e disparou um tiro contra ele. Roberto foi baleado no braço e socorrido para a UPA de Serra Sede. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.