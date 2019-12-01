Jovem é morto após presenciar crime na Serra

Roberto Ferreira Nascimento foi baleado no braço e morreu no hospital Crédito: Divulgação/Facebook

Um jovem de 22 anos morreu baleado na noite deste sábado (30) após presenciar um crime no bairro Jardim Bela Vista, na Serra. Roberto Ferreira Nascimento tinha acabado de sair da casa da namorada quando viu um homem atirando contra uma pessoa. De acordo com a família, ele tentou correr, mas foi perseguido e morto.

O crime aconteceu por volta das 22h. Familiares de Roberto contaram que ao testemunhar uma tentativa de homicídio, o jovem tentou correr. Porém, o atirador o perseguiu e disparou um tiro contra ele. Roberto foi baleado no braço e socorrido para a UPA de Serra Sede. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Apesar de Roberto ter morrido às 00h, o corpo só foi encaminhado para o DML na tarde deste domingo (30), o que gerou revolta da família. De acordo com a Polícia Civil, o serviço de transporte de cadáveres só realiza a retirada em unidades de saúde até as 22h. Como o DML foi acionado às 1h30, o corpo só foi retirado neste domingo.