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Crime

Suspeito de matar jovem na frente da família é preso em Vila Velha

O homem de 40 anos, preso nesta terça-feira (22), também é apontado como chefe do tráfico de drogas dos bairros Argolas e Sagrada Família, no município

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 17:43

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 jun 2021 às 17:43
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Suspeito de 40 anos foi encaminhado à DHPP de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 40 anos, suspeito de ter assassinado um jovem de 26 anos na frente da família da vítima no bairro São Torquato, em Vila Velha, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (22). O crime aconteceu no dia 12 de maio deste ano. O suspeito também é apontado pela polícia como o chefe do tráfico de drogas dos bairros Argolas e Sagrada Família, no mesmo município. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.
A prisão aconteceu em Vila Velha e teve o apoio da Guarda Municipal.  Segundo o delegado-adjunto da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, Daniel Belchior, a polícia fez uma operação nos bairros Argolas, Santa Inês e Chácara do Congo para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e o mandado de prisão contra o suspeito, que não resistiu à prisão.

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Jovem é morto a tiros na frente da mãe e do padrasto em Vila Velha

O delegado contou que um adolescente de 17 anos também foi apreendido durante a operação. “Ele mantinha em sua posse porções de substância similar à maconha, além de uma balança de precisão”, disse. Contra o jovem, foi preenchido um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por crime análogo ao tráfico de drogas e ele foi liberado.
O homem de 40 anos foi encaminhado à DHPP de Vila Velha e, depois, levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

RELEMBRE O CASO

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros, na madrugada do dia 12 de maio, na frente da mãe e do padrasto, no bairro São Torquato, em Vila Velha. O crime aconteceu na casa da família. De acordo com informações da Polícia Civil, Valdiney da Silva Paixão e seus familiares estavam dormindo em casa quando o local foi invadido por criminosos.
A mãe do rapaz contou à polícia que era perto de 1 hora da manhã, quando dois homens chegaram na casa. Eles começaram a chutar a porta e diziam ser policiais. Os dois criminosos conseguiram quebrar a porta e invadiram a casa, de apenas três cômodos.
Com o barulho, toda a família acordou. O jovem acabou morto com vários tiros na frente da mãe e do padrasto. Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, o rapaz tinha passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

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