Suspeito de matar jovem na frente da família é preso em Vila Velha

Suspeito de 40 anos foi encaminhado à DHPP de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

A prisão aconteceu em Vila Velha e teve o apoio da Guarda Municipal. Segundo o delegado-adjunto da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, Daniel Belchior, a polícia fez uma operação nos bairros Argolas, Santa Inês e Chácara do Congo para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e o mandado de prisão contra o suspeito, que não resistiu à prisão.

O delegado contou que um adolescente de 17 anos também foi apreendido durante a operação. “Ele mantinha em sua posse porções de substância similar à maconha, além de uma balança de precisão”, disse. Contra o jovem, foi preenchido um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por crime análogo ao tráfico de drogas e ele foi liberado.

O homem de 40 anos foi encaminhado à DHPP de Vila Velha e, depois, levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

RELEMBRE O CASO

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros, na madrugada do dia 12 de maio, na frente da mãe e do padrasto, no bairro São Torquato, em Vila Velha. O crime aconteceu na casa da família. De acordo com informações da Polícia Civil, Valdiney da Silva Paixão e seus familiares estavam dormindo em casa quando o local foi invadido por criminosos.

A mãe do rapaz contou à polícia que era perto de 1 hora da manhã, quando dois homens chegaram na casa. Eles começaram a chutar a porta e diziam ser policiais. Os dois criminosos conseguiram quebrar a porta e invadiram a casa, de apenas três cômodos.