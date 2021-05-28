Suspeito de matar jovem em comemoração do título do Flamengo é preso no ES

A prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Santo Antônio. De acordo com as investigações, o motivo do crime seria problemas interpessoais entre ele e a vítima. Durante a detenção, ele assumiu a autoria do crime e não resistiu à prisão.