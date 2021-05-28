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Prisão

Suspeito de matar jovem em comemoração do título do Flamengo é preso no ES

Crime aconteceu no dia 26 de fevereiro, durante uma festa de comemoração na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima, de 23 anos, foi baleada por três tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2021 às 20:19

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 20:19

A vítima de 23 anos foi alvejada com três tiros e socorrida para o hospital Santa Casa de Misericórdia
Homem é baleado durante comemoração do título do Flamengo em Cachoeiro Crédito: Montagem Rede Gazeta
Um homem de 22 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (28), suspeito de ter matado um jovem no dia 26 de fevereiro, durante a comemoração do título do Flamengo, na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima, de 23 anos, foi baleada por três tiros, chegou a ser socorrida e morreu no hospital
A prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Santo Antônio. De acordo com as investigações, o motivo do crime seria problemas interpessoais entre ele e a vítima. Durante a detenção, ele assumiu a autoria do crime e não resistiu à prisão.
“Ele foi indiciado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, que resultou em perigo comum e por impossibilidade de defesa da vítima”, disse o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas.
O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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