Suspeito de matar homem que voltava de pescaria na Serra é preso

"Ele mandou o Renato desbloquear o celular para ver se ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas ou amizades com membros do tráfico. Mesmo após verificar que no celular do Renato só estavam armazenados fotos, vídeos e conversas do Renato com familiares e amigos, ele ordenou que o Renato se levantasse e efetuou dois disparos. Um acertou no braço e outro na cabeça. Depois efetuou mais quatro disparos que acertaram a cabeça e o pescoço da vítima, que foi a óbito no local", afirmou o delegado Rodrigo Sandi Mori, que comanda a Delegacia de Homicídios da Serra.