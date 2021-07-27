Suspeito de matar homem que voltava de pescaria na Serra é preso

A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar um homem na noite do último sábado (24), no bairro Carapebus, na Serra. A vítima foi morta quando voltava de uma pescaria com o afilhado. Jovem de 18 anos questionou se a vítima conhecia traficantes do bairro e, mesmo após se certificar que o homem não tinha envolvimento com o tráfico, o executou.
Segundo a Polícia Civil, Renato da Silva Caetano, de 31 anos, foi morto por pura crueldade. O autor do crime, um jovem de 18 anos, queria que Renato dissesse quem eram os traficantes do bairro Praia de Carapebus, sendo que ele não conhecia os traficantes.
"Ele mandou o Renato desbloquear o celular para ver se ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas ou amizades com membros do tráfico. Mesmo após verificar que no celular do Renato só estavam armazenados fotos, vídeos e conversas do Renato com familiares e amigos, ele ordenou que o Renato se levantasse e efetuou dois disparos. Um acertou no braço e outro na cabeça. Depois efetuou mais quatro disparos que acertaram a cabeça e o pescoço da vítima, que foi a óbito no local", afirmou o delegado Rodrigo Sandi Mori, que comanda a Delegacia de Homicídios da Serra.
Segundo Sandi Mori, Renato morreu apenas por morar em um bairro que convive com a rivalidade de traficantes do bairro vizinho. "Renato era uma pessoa íntegra, funcionário exemplar na empresa onde trabalhava há 17 anos, pai de família e querido por todos na região. Ele morreu simplesmente por morar no bairro Praia de Carapebus, que é rival do bairro Balneário de Carapebus, local em que o suspeito do crime atua como braço armado do tráfico de drogas", concluiu.
O suspeito de 18 anos foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado, por motivo torpe.