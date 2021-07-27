Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motivo torpe

Suspeito de matar homem que voltava de pescaria na Serra é preso

Autor do crime foi preso e, segundo delegado, Renato da Silva Caetano, de 31 anos, foi assassinado por morar em bairro rival no tráfico de drogas

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 06:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2021 às 06:47
Viatura da Polícia Civil - DHPP
Suspeito foi preso por uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Civil prendeu o suspeito de matar um homem na noite do último sábado (24), no bairro Carapebus, na SerraA vítima foi morta quando voltava de uma pescaria com o afilhado. Jovem de 18 anos questionou se a vítima conhecia traficantes do bairro e, mesmo após se certificar que o homem não tinha envolvimento com o tráfico, o executou.
Segundo a Polícia Civil, Renato da Silva Caetano, de 31 anos, foi morto por pura crueldade. O autor do crime, um jovem de 18 anos, queria que Renato dissesse quem eram os traficantes do bairro Praia de Carapebus, sendo que ele não conhecia os traficantes.
"Ele mandou o Renato desbloquear o celular para ver se ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas ou amizades com membros do tráfico. Mesmo após verificar que no celular do Renato só estavam armazenados fotos, vídeos e conversas do Renato com familiares e amigos, ele ordenou que o Renato se levantasse e efetuou dois disparos. Um acertou no braço e outro na cabeça. Depois efetuou mais quatro disparos que acertaram a cabeça e o pescoço da vítima, que foi a óbito no local", afirmou o delegado Rodrigo Sandi Mori, que comanda a Delegacia de Homicídios da Serra.
Segundo Sandi Mori, Renato morreu apenas por morar em um bairro que convive com a rivalidade de traficantes do bairro vizinho. "Renato era uma pessoa íntegra, funcionário exemplar na empresa onde trabalhava há 17 anos, pai de família e querido por todos na região. Ele morreu simplesmente por morar no bairro Praia de Carapebus, que é rival do bairro Balneário de Carapebus, local em que o suspeito do crime atua como braço armado do tráfico de drogas", concluiu.
O suspeito de 18 anos foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado, por motivo torpe.

Veja Também

Frente fria no ES traz alerta de ventos de até 75km/h e altas ondas

Prefeitura de Vitória manda retirar faixa "Fora Bolsonaro" de prédio

Corredores do Palácio Anchieta guardam lendas e histórias de fantasmas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados