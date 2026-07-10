AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Investigação

Suspeito de matar dois primos durante cavalgada em Cariacica é preso

Homem de 28 anos foi localizado pela Polícia Civil em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 16:48

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

10 jul 2026 às 16:48

Um homem de 28 anos, suspeito de matar dois primos durante uma cavalgada em Cariacica Sede, na Grande Vitória, foi preso nesta quinta-feira (9), em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. O crime, que vitimou Guilherme dos Santos Pereira, de 22 anos, e Jefferson Candido da Silva, de 34, aconteceu em outubro de 2025.


Os assassinatos ocorreram em uma casa de eventos que recebia a festa de encerramento da cavalgada. Na época, a mãe de Guilherme contou à TV Gazeta que, segundo testemunhas, alguém teria esbarrado em Jefferson durante a confraternização. A partir daí, começou uma discussão que terminou em tiros.


Apesar da prisão do suspeito, a Polícia Civil não informou a motivação do crime.

Da esquerda para a direita: Guilherme dos Santos Pereira e Jefferson Candido da Silva
Da esquerda para a direita: Guilherme dos Santos Pereira e Jefferson Candido da Silva Acervo familiar

"Era uma cavalgada, eles estavam muito animados com esse evento. Tinha mais de uma semana que eles estavam ajeitando o cavalo, esse primo dele não tinha montaria, mas pegou uma condução emprestada. Meu filho tinha costume de frequentar esses eventos", desabafou a mãe na época do crime.


O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. O nome dele não foi divulgado. 

Veja Também 

Lista da Sesp reúne 34 procurados por crimes na Grande Vitória

Lista da Sesp reúne 34 procurados por crimes na Grande Vitória

Jovem é atacada e esfaqueada pelo ex-companheiro na Serra

Jovem é esfaqueada pelo ex-companheiro no meio da rua, na Serra; vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica crime
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A atriz que vive Adriana em Quem Ama Cuida preocupou os fãs
Letícia Colin, estrela de 'Quem Ama Cunha', é internada no hospital e preocupa fãs
Rafael Cardoso faz desabafo após internação em clínica
Rafael Cardoso faz desabafo após internação em clínica: 'Havia perdido o controle'
Lançamentos de beleza de julho
De skincare a novas marcas: 30 lançamentos de beleza imperdíveis para julho de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados