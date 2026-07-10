Suspeito de matar dois primos durante cavalgada em Cariacica é preso

Um homem de 28 anos, suspeito de matar dois primos durante uma cavalgada em Cariacica Sede, na Grande Vitória, foi preso nesta quinta-feira (9), em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. O crime, que vitimou Guilherme dos Santos Pereira, de 22 anos, e Jefferson Candido da Silva, de 34, aconteceu em outubro de 2025.





Os assassinatos ocorreram em uma casa de eventos que recebia a festa de encerramento da cavalgada. Na época, a mãe de Guilherme contou à TV Gazeta que, segundo testemunhas, alguém teria esbarrado em Jefferson durante a confraternização. A partir daí, começou uma discussão que terminou em tiros.





Apesar da prisão do suspeito, a Polícia Civil não informou a motivação do crime.