Suspeito de matar companheira, enteados e incendiar casa é preso em Castelo

Incêndio em casa da localidade de Pantanal, em Aracuí, Castelo Crédito: Thomaz Romário Albano

Segundo boletim de ocorrência da PM, após buscas em área de mata fechada, pastos e propriedades rurais, uma equipe foi informada que o suspeito havia sido visto por militares de folga andando pela Rodovia Fued Nemer. Fabiano foi detido próximo a um posto de combustíveis.

Ao ser abordado pelos militares, o suspeito negou ter cometido o crime, porém, segundo a ocorrência, ele disse frases desconexas. O homem informou aos militares que chegou na casa, viu os corpos com sinais de violência e chegou a conferir o corpo de seu enteado, de 22 anos, debaixo de um colchão, a criança de oito anos no banheiro, e a enteada de 17 anos sobre sua cama. Já Roseane foi encontrada morta sobre o sofá.

Ainda em relato aos policiais, Fabiano alegou que não teve tempo de apagar o incêndio que se iniciava, porém, pegou o celular de sua companheira e o levou. Ele negou autoria dos assassinatos, mas, confessou que fugiu para uma mata por medo e permaneceu escondido por mais de 30 horas.

Segundo a Polícia Civil, um mandado de prisão foi expedido pela Justiça e o suspeito foi preso e encaminhado até a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. As investigações estão a cargo da Delegacia de Castelo, informou a corporação.

"A prisão foi decretada pelo fato de ele ter entrado em contradições em seu depoimento, por ter evadido logo após o suposto incêndio e também, pelo fato de haver relatos no sentido de que sua companheira estava pedindo a separação e ele não estaria aceitando. Eles se relacionavam e moravam juntos há seis anos" Marcelo Meurer - Delegado titular da Delegacia de Polícia de Castelo

SOBRE O CRIME

A proprietária da residência confirmou à reportagem da TV Gazeta que os quatro mortos faziam parte da mesma família: a mãe e três filhos. Além dos quatro, morava na casa o marido da mulher. Eles se mudaram para o local há apenas duas semanas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram uma pessoa carbonizada; um homem; uma criança e uma adolescente do sexo feminino. Quando chegaram ao local havia um foco de incêndio em um dos cômodos e realizaram um rescaldo. As vítimas estavam em cômodos diferentes, entre elas, a criança no banheiro, com a porta trancada. A casa também estava fechada e para entrar, os militares precisaram arrombar a residência. A previsão para a conclusão do laudo pericial do Corpo de Bombeiros Militar é de 20 dias, prorrogáveis.

Os corpos, segundo a Polícia Civil , foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, sendo que três deles já foram examinados e um foi encaminhado para a antropologia, por estar muito carbonizado. Dois corpos tiveram como causa da morte a ação contundente na cabeça, ou seja, não morreram em decorrência do incêndio. O terceiro corpo examinado ainda não teve causa definida, e exames complementares serão realizados. Os laudos ainda não ficaram prontos, informou a corporação.