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Crime

Suspeito de matar companheira, enteados e incendiar casa é preso em Castelo

Investigações apontam que Fabiano Alves, de 43 anos, teria matado as vítimas e depois incendiado a casa com a companheira e os três enteados dentro, já sem vida

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 12:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 dez 2022 às 12:37
Caso aconteceu neste sábado (10)
Incêndio em casa da localidade de Pantanal, em Aracuí, Castelo Crédito: Thomaz Romário Albano
Um homem de 43 anos foi preso na noite deste domingo (11) em Castelo, no Sul do Espírito Santo, suspeito de matar a companheira dele – Roseane Caros Seabra, de 40 anos – e os três filhos dela na manhã do último sábado (10), no distrito de Aracuí, no mesmo município, e incendiar a casa com as vítimas dentro após o crime. A mulher e os filhos, de oito, 17 e 22 anos, foram encontrados nos cômodos da residência. Segundo a Polícia Militar, Fabiano Alves confessou que viu os corpos no imóvel e o fogo começando, mas negou autoria dos assassinatos.
Segundo boletim de ocorrência da PM, após buscas em área de mata fechada, pastos e propriedades rurais, uma equipe foi informada que o suspeito havia sido visto por militares de folga andando pela Rodovia Fued Nemer. Fabiano foi detido próximo a um posto de combustíveis.
Ao ser abordado pelos militares, o suspeito negou ter cometido o crime, porém, segundo a ocorrência, ele disse frases desconexas. O homem informou aos militares que chegou na casa, viu os corpos com sinais de violência e chegou a conferir o corpo de seu enteado, de 22 anos, debaixo de um colchão, a criança de oito anos no banheiro, e a enteada de 17 anos sobre sua cama. Já Roseane foi encontrada morta sobre o sofá.
Ainda em relato aos policiais, Fabiano alegou que não teve tempo de apagar o incêndio que se iniciava, porém, pegou o celular de sua companheira e o levou. Ele negou autoria dos assassinatos, mas, confessou que fugiu para uma mata por medo e permaneceu escondido por mais de 30 horas.
Segundo a Polícia Civil, um mandado de prisão foi expedido pela Justiça e o suspeito foi preso e encaminhado até a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.  As investigações estão a cargo da Delegacia de Castelo, informou a corporação.
"A prisão foi decretada pelo fato de ele ter entrado em contradições em seu depoimento, por ter evadido logo após o suposto incêndio e também, pelo fato de haver relatos no sentido de que sua companheira estava pedindo a separação e ele não estaria aceitando. Eles se relacionavam e moravam juntos há seis anos"
Marcelo Meurer - Delegado titular da Delegacia de Polícia de Castelo

SOBRE O CRIME 

A proprietária da residência confirmou à reportagem da TV Gazeta que os quatro mortos faziam parte da mesma família: a mãe e três filhos. Além dos quatro, morava na casa o marido da mulher. Eles se mudaram para o local há apenas duas semanas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram uma pessoa carbonizada; um homem; uma criança e uma adolescente do sexo feminino. Quando chegaram ao local havia um foco de incêndio em um dos cômodos e realizaram um rescaldo. As vítimas estavam em cômodos diferentes, entre elas, a criança no banheiro, com a porta trancada. A casa também estava fechada e para entrar, os militares precisaram arrombar a residência. A previsão para a conclusão do laudo pericial do Corpo de Bombeiros Militar é de 20 dias, prorrogáveis.
Os corpos, segundo a Polícia Civil, foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, sendo que três deles já foram examinados e um foi encaminhado para a antropologia, por estar muito carbonizado. Dois corpos tiveram como causa da morte a ação contundente na cabeça, ou seja, não morreram em decorrência do incêndio. O terceiro corpo examinado ainda não teve causa definida, e exames complementares serão realizados. Os laudos ainda não ficaram prontos, informou a corporação. 
A Delegacia de Polícia de Castelo concluirá o inquérito e encaminhará para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

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