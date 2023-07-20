Suspeito de liderar invasões de terras em Conceição da Barra é preso

Um homem de 46 anos, apontado pela Polícia Civil como líder de invasões de terras em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, foi preso na manhã de quarta-feira (19), em Guriri, no litoral de São Mateus. Doriedson Del Piero Chagas é suspeito de tentar matar dois vigilantes de uma empresa no dia 25 de março deste ano, na comunidade de Linharinho, em Conceição da Barra.
O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil após as vítimas registrarem um boletim de ocorrência. Os vigilantes relataram que o acusado teria tentado atingi-los com um machado, mas foi impedido por outra pessoa. Sem conseguir agredir os dois, o homem teria destruído totalmente o veículo em que eles estavam.
Segundo a corporação, a investigação constatou que o suspeito é considerado perigoso, alvo de diversos inquéritos policiais que tramitam na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, segundo o delegado Alysson Pereira.
“O acusado é considerado um dos líderes das invasões de terra que ocorrem no município, conhecido por ser pessoa agressiva e muito violenta, estando envolvido em diversos outros boletins de ocorrências de invasão de propriedade, incêndio, ameaça, furto de madeira e dano ao patrimônio. Ele invade e vende, clandestinamente, terras de uma empresa de celulose, além de subtrair e incendiar madeira pertencente a esta empresa”, disse Pereira.
Após a prisão, Doriedson foi encaminhado ao plantão da Delegacia Regional de São Mateus para, posteriormente, ser encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.
A Polícia Civol informou que o Inquérito Policial já foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, com indiciamento pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, dano com emprego de substância inflamável e também pelo crime de esbulho possessório, que é tomar posse de propriedade ou bem alheio de forma clandestina ou violenta.