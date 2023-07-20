Suspeito de liderar invasões de terras em Conceição da Barra é preso

Homem preso é considerado perigoso, de acordo com a Polícia Civil Crédito: Divulgação/PCES

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil após as vítimas registrarem um boletim de ocorrência. Os vigilantes relataram que o acusado teria tentado atingi-los com um machado, mas foi impedido por outra pessoa. Sem conseguir agredir os dois, o homem teria destruído totalmente o veículo em que eles estavam.

Segundo a corporação, a investigação constatou que o suspeito é considerado perigoso, alvo de diversos inquéritos policiais que tramitam na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, segundo o delegado Alysson Pereira.

“O acusado é considerado um dos líderes das invasões de terra que ocorrem no município, conhecido por ser pessoa agressiva e muito violenta, estando envolvido em diversos outros boletins de ocorrências de invasão de propriedade, incêndio, ameaça, furto de madeira e dano ao patrimônio. Ele invade e vende, clandestinamente, terras de uma empresa de celulose, além de subtrair e incendiar madeira pertencente a esta empresa”, disse Pereira.

Após a prisão, Doriedson foi encaminhado ao plantão da Delegacia Regional de São Mateus para, posteriormente, ser encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.