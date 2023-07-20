Canoa havaiana vira e Marinha é acionada para resgate em Guarapari

Uma canoa havaiana virou, na manhã desta quinta-feira (20), na Praia das Virtudes, em Guarapari. Na embarcação estavam cinco tripulantes e foi necessário que a Marinha fosse acionada para fazer o resgate.
Nas imagens enviadas para A Gazeta, é possível ver que o mar está bastante agitado e venta bastante. As condições do tempo mudaram no Estado desde a passagem de uma frente fria pelo mar.
Segundo a Marinha, os cinco tripulantes foram resgatados com vida e estão bem.
O que diz a Marinha
Em nota enviada após a publicação da reportagem, a Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que as cinco pessoas praticavam atividade esportiva.
E que a Capitania dos Portos, assim que tomou conhecimento, por voltas das 06h30, imediatamente encaminhou para o local uma equipe de inspeção naval, que realizou o resgate dos esportistas e os encaminhou para a Seção Operacional da Capitania em Guarapari.
"A Marinha recomenda aos praticantes de atividades esportivas no mar o uso de coletes salva-vidas classe V, conforme Norma da Autoridade Marítima (NORMAM 03/DPC), além da atenção às condições meteorológicas e avisos de mau tempo", destacou em nota.
Outro incidente no mar
No último fim de semana, também em Guarapari, uma escuna com 41 passageiros encalhou, no fim da tarde, nas proximidades do Morro da Pescaria, na Praia do Morro. O resgate foi feito pela Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES). Na ocasião, não foi identificada poluição hídrica ou vazamento de óleo na área proveniente da embarcação.