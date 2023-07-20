Canoa havaiana vira e Marinha é acionada para resgate em Guarapari

Uma canoa havaiana virou, na manhã desta quinta-feira (20), na Praia das Virtudes, em Guarapari . Na embarcação estavam cinco tripulantes e foi necessário que a Marinha fosse acionada para fazer o resgate.

Segundo a Marinha, os cinco tripulantes foram resgatados com vida e estão bem.

O que diz a Marinha

Em nota enviada após a publicação da reportagem, a Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que as cinco pessoas praticavam atividade esportiva.

E que a Capitania dos Portos, assim que tomou conhecimento, por voltas das 06h30, imediatamente encaminhou para o local uma equipe de inspeção naval, que realizou o resgate dos esportistas e os encaminhou para a Seção Operacional da Capitania em Guarapari.

"A Marinha recomenda aos praticantes de atividades esportivas no mar o uso de coletes salva-vidas classe V, conforme Norma da Autoridade Marítima (NORMAM 03/DPC), além da atenção às condições meteorológicas e avisos de mau tempo", destacou em nota.

Outro incidente no mar