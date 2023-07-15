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Escuna encalha e 41 passageiros são resgatados em Guarapari; veja vídeo

Todos os passageiros foram resgatados e transferidos para outra escuna maior, a Princesa das Águas, que estava nas proximidades e apoiou o resgate

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 19:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 jul 2023 às 19:36
Uma escuna com 41 passageiros encalhou, no fim da tarde deste sábado (15), nas proximidades do Morro da Pescaria, na Praia do Morro, em Guarapari. O resgate foi feito pela Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES). As informações foram confirmadas, no início da noite, pela Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval. 
Imagens que circulam em redes sociais (veja vídeo acima) impressionam. A escuna fica presa em uma pedra, em meio ao mar agitado. Em alguns momentos, a embarcação parece que vai virar. 
Segundo a Marinha, assim que tomou conhecimento de que a Escuna Cavalo Marinho havia sofrido uma inundação, encaminhou imediatamente uma equipe de inspeção naval para o local, realizando o resgate de todos passageiros e transbordo para outra escuna maior, a Princesa das Águas, que estava nas proximidades e apoiou o resgate.
Não foi identificada poluição hídrica ou vazamento de óleo na área proveniente da embarcação.
As causas e responsabilidades do acidente serão apuradas em um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), a ser conduzido pela capitania. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, ele é encaminhado ao Tribunal Marítimo.
"Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (27) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo Praia Segura, que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS", informou o órgão em nota. 

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