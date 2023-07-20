ES continua com tempo chuvoso e recebe alerta para temporais

O tempo deve continuar chuvoso nesta quinta-feira (20), no Espírito Santo, e há, inclusive, alerta para possíveis temporais, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. A chuva chegou na quarta-feira (19) ao Estado, devido a uma frente fria no litoral capixaba.
A Climatempo aponta que esta quinta-feira vai seguir nublada e chuvosa em toda a área entre a Região dos Lagos (RJ) e a Grande Vitória. Pode chover com moderada a forte intensidade em várias horas. No Centro-Norte capixaba, o dia fica muitas nuvens e pode chover a qualquer hora.
Com essa previsão de tempo instável, há alerta para temporais no litoral norte do Rio de Janeiro e no Centro-Sul do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória.
Segundo a Climatempo, essa chuva decorre de uma grande e forte massa de ar frio se espalhou pela costa do Sul e Sudeste, após a passagem da frente fria, provocando ventos marítimos moderados a fortes. Estes ventos injetam muita umidade no leste do Sudeste e muitas nuvens de chuva se formam.