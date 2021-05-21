Suspeito de executar rivais dentro de carro no bairro Inhanguetá é preso

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vitória, explicou que são dois grupos que atuam na região, chamados de "Grupo do Aterro" e "Grupo da Rua da Galeria". O delegado disse que as duas vítimas estavam indo de carro comprar bebidas e acabaram passando pela área controlada por um dos grupos.

"Esses indivíduos já têm uma rivalidade e, nesse dia específico, as vítimas foram comprar bebidas e passaram com o veículo dentro do local do Grupo do Aterro. O Grupo do Aterro foi lá no local onde eles compraram a bebida e avisaram que não era pra eles passarem ali, já que era área deles", explicou.

Cápsulas encontradas em local de homicídio em Vitória Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

O alerta, porém, não foi atendido pelas vítimas que, segundo Marcelo Cavalcanti, passaram novamente por dentro do território do Grupo do Aterro para retornarem. O delegado contou que integrantes do grupo criminoso fecharam o veículo das vítimas e as executaram.

"Eles foram fechados pelos dois autores. As vítimas chegaram a descer do veículo, conversaram (com os suspeitos) e, quando voltaram ao veículo, foram executadas. Teve uma discussão entre eles, as vítimas acharam que estava tudo resolvido, mas quando voltaram pro veículo foram executadas", narrou o delegado. Um terceiro passageiro conseguiu fugir e não foi baleado.

O homem de 23 anos que foi detido possui passagens na polícia por tráfico de drogas e já foi encaminhado ao presídio. Segundo o delegado, tanto ele quanto o menor de 17 anos, que foi identificado, efetuaram disparos contra as vítimas.

RELEMBRE O CASO

Dois homens foram executados a tiros dentro de um carro no bairro Inhanguetá, em Vitória, no dia 10 de abril. As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, tinham 23 e 25 anos. De acordo com testemunhas, outro passageiro que estava no veículo conseguiu fugir e não foi alvejado pelos bandidos.

Os moradores da região contaram à reportagem da TV Gazeta que acordaram com o barulho de muitos tiros. Ninguém, no entanto, soube contar como o crime aconteceu. As vítimas foram encontradas dentro de um Corsa prata. Um dos homens estava no banco do motorista, o outro, no banco de trás.