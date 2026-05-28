Suspeito de envolvimento na morte de mulher em Guarapari já foi condenado por matar noiva

O principal suspeito de envolvimento na morte da companheira Rosi Mari Marcelly Ayala, de 52 anos, em Guarapari, no Espírito Santo, já foi condenado na Justiça pelo assassinato de uma mulher, que era noiva dele à época. Alex Almeida de Barros, de 48 anos, está internado em estado grave após atear fogo no próprio corpo durante perseguição policial. Ele foi localizado em Rio Casca, em Minas Gerais, na quarta-feira (27).





O crime pelo qual Alex foi condenado vitimou Euzineia Loyola em 2020, no município de Anchieta, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ele foi condenado por homicídio simples, com pena de 12 anos de prisão. Em setembro de 2025, o condenado, que estava preso desde agosto de 2020, obteve o livramento condicional após cumprir mais de um terço da pena e atender aos requisitos legais.





Euzineia foi encontrada morta com sinais de estrangulamento em um sítio da família, na região de Goembê, no dia 18 de agosto de 2020. O corpo estava dentro de uma piscina, coberto por uma lona.