Suspeito de envolvimento em morte de homem no RJ é preso em Jardim Camburi

TV Gazeta. Ele foi descoberto pela Guarda Municipal de Vitória quando pilotava uma moto na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Um homem foi detido em Vitória suspeito de envolvimento em um assassinato dentro de um ônibus em Macaé, no Rio de Janeiro . Diego da Silva Santos, de 37 anos, estava escondido no Espírito Santo há cinco anos, conforme ele mesmo contou à reportagem da. Ele foi descoberto pela Guarda Municipal de Vitória quandopilotava uma moto na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim Camburi , nesta quinta-feira (5).

O crime aconteceu no dia 3 de janeiro de 2019 e vitimou Josimar Rodrigues Franco, 31, dentro da linha S12, segundo informações do g1 da Região dos Lagos. Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que os guardas municipais da Capital mandam o suspeito parar na avenida.

"Nós estávamos em patrulhamento preventivo em Jardim da Penha quando a Central de Videomonitoramento nos passou a informação de que duas pessoas em uma moto adentraram Vitória, na Ponte de Camburi, sendo que um deles estava com mandado de prisão em aberto. Fizemos o acompanhamento até perto da Norte Sul", afirmou o guarda Anderson Vasconcelos em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Diego estava foragido desde janeiro de 2019. Segundo a Justiça, ele está envolvido na morte de Josimar. Apesar de admitir que estava na cena do crime, o preso nega ter disparado contra a vítima dentro do ônibus. Para a Guarda, o suspeito informou ter apenas dado carona para quem, de fato, matou o homem em Macaé.

"A informação que ele passou é que ele veio de lá porque estava com medo de sofrer alguma represália dos indivíduos envolvidos nesse crime", comentou o agente Anderson.

Conforme o g1 da Região dos Lagos, na época, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que, ao chegarem no terminal de destino do ônibus, conseguiram localizar um veículo que supostamente tinha sido usado pelos suspeitos para cometer o crime. Um deles foi encontrado no carro e outros três tinham fugido.

Polícia Civil do Espírito Santo informou, por nota, que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Vitória. "Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante", frisou a corporação.