Caminhoneiro é sequestrado e carga de azeite é roubada no Caparaó do ES

Cavalo mecânico foi encontrado durante a tarde de quarta-feira (5) Crédito: Polícia Militar

Um caminhoneiro de 53 anos foi rendido e sequestrado por dois homens armados na madrugada de quarta-feira (4), às margens da BR 262, em Córrego Santa Cruz, Irupi , na Região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima disse que teve a carga de azeite de oliva e o veículo que dirigia levados pelos criminosos.

O motorista contou à Polícia Militar que estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis quando que ouviu alguém bater na porta do caminhão, que estava carregado com azeite de oliva. Ele contou que, ao abrir, foi rendido pela dupla e anunciado o assalto.

Segundo o caminhoneiro, os criminosos cobriram a cabeça dele com um pano e ele não conseguiu ver as características físicas. A vítima permaneceu refém até o amanhecer, quando foi liberada no interior de Iúna, cidade vizinha.

Somente o cavalo mecânico foi encontrado na tarde de quarta-feira, estacionado nas proximidades do posto de gasolina onde o motorista foi rendido. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).