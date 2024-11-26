Suspeito de engravidar a própria filha em Piúma está preso no mesmo presídio do pai

Delegacia de Polícia Civil de Piúma pediu e Justiça mandou prender suspeito de estuprar e engravidar a própria filha Crédito: TV Gazeta

Os abusos sexuais cometidos contra a jovem tiveram início quando a menina tinha somente 11 anos e perduraram até ela completar 19 anos. Conforme a Polícia Civil, em decorrência dos estupros praticados, a vítima engravidou aos 17 anos. Em depoimento na delegacia, o suspeito confessou os crimes e atribuiu a interrupção dos abusos ao fato de ter parado de consumir bebidas alcoólicas.

"Nos espantou muito. Uma situação atípica. Ela relatava que desde os 11 anos era abusada pelo pai e nesse tempo todo ela não conseguiu contar com medo de acontecer alguma coisa com ela e com a própria genitora. Isso foi perdurando por muito tempo, até que ela engravidou em 2019, e o pai a forçou a fazer o aborto, mas ela não fez, porque ela tinha certeza de que, assim que a criança nascesse, ela conseguiria sair da situação, daquele lar. E foi realmente o que aconteceu. Mas, como a criança era fruto do próprio pai, ela não suportou toda essa pressão e nos procurou, e a partir daí a gente começou a tomar as providências", disse o delegado Vitor Alano, titular da Delegacia de Piúma.

Delegado Vitor Alano, titular da Delegacia de Piúma Crédito: TV Gazeta

"Ela contou que os abusos começaram aos 11 anos, de madrugada em casa, e hoje tem uma filha de 4 anos. Ela relatou que no período dos abusos, era ameaçada também de morte pelo pai. Ele falava que também mataria a mãe caso ela contasse para alguém " Vitor Alano - Delegado

"A mãe da vítima, segundo a Polícia Civil, afirmou ter tomado conhecimento dos crimes apenas quando a filha deixou o lar. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça a pedido da polícia e foi cumprido na segunda-feira (25), quando o homem foi detido em casa.

"Quando a vítima engravidou, o homem a coagiu a afirmar que a paternidade era de um namorado, chegando a pressioná-la a realizar um aborto. Mesmo após o nascimento da criança, ele a monitorava para garantir o silêncio dela. Diante dessa situação, ela decidiu alugar uma casa e se mudar’, detalhou o delegado.