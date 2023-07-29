Suspeito de atirar na ex-mulher em Cachoeiro tem prisão preventiva decretada

Moradores registraram mulher correndo em busca de socorro após levar dois tiros na cabeça Crédito: Leitor A Gazeta

A Justiça em Cachoeiro de Itapemirim converteu a prisão em flagrante de Paulo Candido para preventiva. Ele é suspeito de dar dois tiros na cabeça da sua ex-mulher, Alessandra Lopes, de 35 anos, no meio da rua. O crime foi na última quinta-feira (27).

A decisão de modificar o regime da prisão saiu durante audiência de custódia neste sábado (29). Candido ainda representa risco à vida da vítima, que continua internada, segundo o juiz que analisou o caso.

“ A postura agressiva e reiterada perante a vítima, não nos dá a segurança de que, uma vez solto, o agente não voltará a delinquir, podendo, inclusive, cometer contra a vítima outros delitos com desfechos ainda mais trágicos”, afirmou o magistrado Eduardo Geraldo de Matos.

O crime aconteceu por volta das 6h da manhã, no bairro Monte Cristo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida pelos disparos após deixar o filho com uma babá. Mesmo baleada, a mulher ainda conseguiu ir até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) em busca de socorro.

Segundo parentes da vítima, ela havia se separado do marido em janeiro. Ele, no entanto, não aceitava o fim do relacionamento e fazia ameaças a ex-esposa.

A PM informou que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, encaminhada para o Hospital Santa Casa. Policiais foram à unidade e conseguiram ouvir a mulher, que relatou aos militares que o autor dos disparos era o ex-companheiro dela. Após buscas, o homem foi detido no mesmo dia.

O suspeito foi levado para o Plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e deu entrada no Centro de Detenção Provisória da cidade, na sexta-feira (28). Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima, na ocasião, havia sido autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

Alessandra ainda está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, após ter alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI, na tarde desta sexta-feira (28).