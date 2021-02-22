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Laranjeiras

Suspeito de assalto é preso com faca em bairro da Serra

Prisão aconteceu na noite deste domingo (21) em Laranjeiras. De acordo com a Guarda, homem teria tentado praticar pelo menos mais dois assaltos na região

Publicado em 

22 fev 2021 às 09:01

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 09:01

  • Do G1/ES

Faca apreendida com assaltante na Serra
Faca foi apreendida pela Guarda Municipal da Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um homem foi preso na noite deste domingo (21) suspeito de ter assaltado uma pessoa nas imediações do Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra. Com ele, os agentes da Guarda Municipal apreenderam uma faca. Segundo a Guarda, a arma seria usada para ameaçar as vítimas.
A prisão do homem aconteceu após os agentes da Guarda terem flagrado o homem assaltando a vítima. Uma perseguição teve início e o homem chegou a entrar em um condomínio para escapar da prisão. No entanto, ele acabou sendo detido por um policial civil, que é morador do condomínio.
Segundo a Guarda Municipal, além de assaltar uma vítima nas imediações do Parque da Cidade, o homem é suspeito de tentar praticar pelo menos mais dois assaltos na região.
"Quando nós o prendemos, chegou uma outra guarnição que já estava no encalço dele, informando que ele havia tentado assaltar uma farmácia na Avenida Central de Laranjeiras. Ele também havia tentado assaltar pessoas no ponto de ônibus. Quando ele conseguiu fazer o assalto, deu azar que estávamos passando no local na hora certa", disse o agente Jhainny dos Santos.
O preso foi levado para a Delegacia Regional da Serra.

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