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Operação

Submetralhadora ostentada em vídeos é apreendida em Guarapari

A arma aparece em imagens sendo disparada por um suspeito, que foi alvo de busca pelos policiais, no bairro São Gabriel. Veja as imagens

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 20:57

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 jul 2021 às 20:57
A polícia apreendeu a submetralhadora, mas o suspeito conseguiu fugir
A polícia apreendeu a submetralhadora, mas o suspeito conseguiu fugir Crédito: Divulgação/PCES
Polícia Civil apreendeu uma submetralhadora calibre .380 durante uma operação nesta quinta-feira (29), em Guarapari. A arma aparece em imagens sendo disparada por um suspeito, que foi alvo de busca pelos policiais. Veja vídeo:
O suspeito conseguiu fugir, mas os agentes também apreenderam munições e drogas na casa dele, que fica no bairro São Gabriel.
O titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, delegado Franco Malini, explicou que a unidade recebeu, na manhã desta quinta-feira, vídeos do homem atirando com a submetralhadora na rua. O suspeito, assim como o local onde foram feitas as imagens, foi identificado.
"Imediatamente nossa equipe se dirigiu ao local. Efetuamos um cerco na casa, porém o suspeito conseguiu fugir pelos fundos. Foram realizadas buscas no local e encontramos uma submetralhadora caseira semiautomática calibre 380, dois carregadores alongados calibre 380, 55 munições intactas de calibre 380, 77 pedras de crack, um pedaço maior de uma substância similar a crack, 55 buchas de maconha, prontas para comercialização, um tablete de maconha, 19 pinos de cocaína prontos para comercialização, duas balanças de precisão e anotações do tráfico de drogas”, disse o delegado.
A polícia explicou que o suspeito foi identificado e um inquérito policial foi instaurado. De acordo com o delegado, na casa havia documentos com a identificação do homem. Todo o material apreendido foi levado para a DHPP de Guarapari.

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