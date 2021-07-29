Submetralhadora ostentada em vídeos é apreendida em Guarapari

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O suspeito conseguiu fugir, mas os agentes também apreenderam munições e drogas na casa dele, que fica no bairro São Gabriel.

"Imediatamente nossa equipe se dirigiu ao local. Efetuamos um cerco na casa, porém o suspeito conseguiu fugir pelos fundos. Foram realizadas buscas no local e encontramos uma submetralhadora caseira semiautomática calibre 380, dois carregadores alongados calibre 380, 55 munições intactas de calibre 380, 77 pedras de crack, um pedaço maior de uma substância similar a crack, 55 buchas de maconha, prontas para comercialização, um tablete de maconha, 19 pinos de cocaína prontos para comercialização, duas balanças de precisão e anotações do tráfico de drogas”, disse o delegado.