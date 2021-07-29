Submetralhadora ostentada em vídeos é apreendida em Guarapari

A Polícia Civil apreendeu uma submetralhadora calibre .380 durante uma operação nesta quinta-feira (29), em Guarapari. A arma aparece em imagens sendo disparada por um suspeito, que foi alvo de busca pelos policiais. Veja vídeo:
O suspeito conseguiu fugir, mas os agentes também apreenderam munições e drogas na casa dele, que fica no bairro São Gabriel.
O titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, delegado Franco Malini, explicou que a unidade recebeu, na manhã desta quinta-feira, vídeos do homem atirando com a submetralhadora na rua. O suspeito, assim como o local onde foram feitas as imagens, foi identificado.
"Imediatamente nossa equipe se dirigiu ao local. Efetuamos um cerco na casa, porém o suspeito conseguiu fugir pelos fundos. Foram realizadas buscas no local e encontramos uma submetralhadora caseira semiautomática calibre 380, dois carregadores alongados calibre 380, 55 munições intactas de calibre 380, 77 pedras de crack, um pedaço maior de uma substância similar a crack, 55 buchas de maconha, prontas para comercialização, um tablete de maconha, 19 pinos de cocaína prontos para comercialização, duas balanças de precisão e anotações do tráfico de drogas”, disse o delegado.
A polícia explicou que o suspeito foi identificado e um inquérito policial foi instaurado. De acordo com o delegado, na casa havia documentos com a identificação do homem. Todo o material apreendido foi levado para a DHPP de Guarapari.