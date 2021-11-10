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Confessou crime

Sobrinho esfaqueia tio por causa de caixa d'água em Cariacica

Depois do ocorrido no bairro Campina Grande, os familiares acionaram a Polícia Militar. O homem foi preso, e a vítima levada para o hospital
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 nov 2021 às 08:07

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 08:07

Um homem de 28 anos esfaqueou o próprio tio, de 42 anos, na noite desta terça-feira (9), em Campina Grande, Cariacica, por causa de  uma caixa d'água. Depois do ocorrido, os familiares acionaram a Polícia Militar. O  indivíduo foi preso, e a vítima levada para o hospital.
Segundo informações da TV Gazeta, após esfaquear o tio, o sobrinho continuou na casa. Quando a polícia chegou, ele estava com a faca na mão, agressivo e ameaçando outras pessoas.
DHPP
Delegacia de Cariacica, para onde suspeito foi levado Crédito: Carlos Alberto Silva
Ao chegar à casa onde a confusão ocorreu, os militares perceberam que o sobrinho estava com a camisa suja de sangue. O indivíduo confessou à polícia que esfaqueou o tio, que teria cuspido na caixa d'água. 
O homem relatou ainda que, após ver o tio cuspir na caixa d'água, se escondeu dentro de casa e o aguardou. Quando o tio passou pelo corredor da casa, ele deu uma facada na barriga dele. 
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e permanece preso. Já o tio foi levado pelos familiares até o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana, e transferido para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), devido à gravidade do estado de saúde.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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