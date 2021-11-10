Sobrinho esfaqueia tio por causa de caixa d'água em Cariacica

Um homem de 28 anos esfaqueou o próprio tio, de 42 anos, na noite desta terça-feira (9), em Campina Grande, Cariacica , por causa de uma caixa d'água. Depois do ocorrido, os familiares acionaram a Polícia Militar . O indivíduo foi preso, e a vítima levada para o hospital.

Segundo informações da TV Gazeta, após esfaquear o tio, o sobrinho continuou na casa. Quando a polícia chegou, ele estava com a faca na mão, agressivo e ameaçando outras pessoas.

Delegacia de Cariacica, para onde suspeito foi levado Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao chegar à casa onde a confusão ocorreu, os militares perceberam que o sobrinho estava com a camisa suja de sangue. O indivíduo confessou à polícia que esfaqueou o tio, que teria cuspido na caixa d'água.

O homem relatou ainda que, após ver o tio cuspir na caixa d'água, se escondeu dentro de casa e o aguardou. Quando o tio passou pelo corredor da casa, ele deu uma facada na barriga dele.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e permanece preso. Já o tio foi levado pelos familiares até o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana , e transferido para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), devido à gravidade do estado de saúde.