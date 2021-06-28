Sargento da PM atira em homem ao defender mulher de agressão em Cariacica

Um homem de 44 anos foi baleado na manhã desta segunda-feira (28), por volta das 6 horas, no bairro Itacibá, em Cariacica. De acordo com o registro da ocorrência no plantão da Delegacia da Mulher, ele estava agredindo a própria companheira e ainda a ameaçava com uma faca no meio da rua.
Segundo nota da Polícia Militar, uma sargento da Polícia Militar se arrumava para sair para o trabalho, quando ouviu gritos de socorro de uma mulher, vindo da garagem da sua casa. Ao sair para verificar, a PM se deparou com uma briga entre um casal e, mesmo já fardada e dando ordens para que o homem cessasse a agressão, ele continuou desferindo socos contra a mulher e batendo a cabeça dela contra a parede.
Ao tentar apartar a briga, o indivíduo, com uma faca empunhada nas mãos, correu em direção à militar e posteriormente adentrou sua casa, sendo necessário que a PM realizasse um único disparo de arma de fogo contra ele, para contê-lo. Momento em que o alvejou na perna. O indivíduo foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde ficou sob escolta.
A vítima relatou que sofria agressões constantes do companheiro e que temia por sua vida. Ela foi encaminhada ao Plantão Especializado da Mulher.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta