Salão de beleza é assaltado na Praia da Costa, em Vila Velha

Salão de beleza que foi assaltado na Praia da Costa, em Vila Velha, na Região Metropolitana Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um salão de beleza foi assaltado na Praia da Costa , em Vila Velha , no início da tarde desta segunda-feira (2). Os suspeitos levaram dinheiro e celulares de funcionários e clientes. Eles fugiram e ainda não foram localizados.

O crime aconteceu por volta das 13h. Segundo um cabeleireiro, que preferiu não ser identificado, os assaltantes chegaram de bicicleta e roubaram o que puderam. Uma gravação feita por câmeras de segurança registrou que os suspeitos levaram menos de dois minutos para cometer o crime.

Chegaram dois meliantes aqui na porta, de bicicleta, aproveitaram que a trava da porta não estava trancada totalmente, entraram, renderam a recepcionista, os funcionários, e a dona do salão, disse.

As vítimas chegaram a ser ameaçadas com uma faca e uma arma. Ele encostou uma faca na recepcionista e ameaçou, pedindo as coisas, os pertences do salão. E ameaçou aqui dentro do salão, com arma, contou o cabeleireiro.

As vítimas registraram boletim de ocorrência na delegacia, mas os suspeitos ainda não foram encontrados.

Os comerciantes da região reclamam da quantidade de assaltos e pedem mais segurança no bairro.

Aqui não tem policiamento interativo. A gente pede polícia, segurança, pagamos altos impostos, e sofremos isso todas as semanas. Já não é a primeira vez... é a segunda vez em menos de dois anos. Tem estabelecimento aqui que já foi assaltado mais de cinco vezes em dois anos, disse o cabeleireiro.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Militar informou que realiza o policiamento ostensivo e preventivo, dia e noite, em todo o bairro Praia da Costa.

O comando da 1ª Companhia do 4º Batalhão ressaltou que a região conta com equipes de Patrulha da Comunidade, equipes de ronda ostensiva, que funcionam 24h por dia, equipes de bicicleta que atuam no calçadão e motopatrulhas, que atuam mais na área comercial.

Ainda de acordo com a PM, em caso de suspeita ou ocorrência em andamento, uma viatura deve ser acionada imediatamente via Ciodes (190).