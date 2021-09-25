Rua em Vila Velha é cenário de terceiro assassinato em setembro

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros nesta sexta-feira (24) na Rua Beira Mar, no bairro Vila Dom João Batista, em Vila Velha. De acordo com apuração da TV Gazeta, os disparos atingiram o pescoço e a boca da vítima, identificada como Marcos Antônio Dias. Ele teria morrido no local, antes mesmo da chegada do socorro.