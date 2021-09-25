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Rua em Vila Velha é cenário de terceiro assassinato em setembro

A Rua Beira Mar, no bairro Vila Dom João Batista, vem sendo palco de violência; nesta sexta-feira (24) um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 22:16

Publicado em 

24 set 2021 às 22:16
Homicídio
Jovem é assassinado a tiros em Vila Velha Crédito: Caíque Verli
Um jovem de 24 anos foi morto a tiros nesta sexta-feira (24) na Rua Beira Mar, no bairro Vila Dom João Batista, em Vila Velha. De acordo com apuração da TV Gazeta, os disparos atingiram o pescoço e a boca da vítima, identificada como Marcos Antônio Dias. Ele teria morrido no local, antes mesmo da chegada do socorro.
Também segundo apuração do repórter Caíque Verli, testemunhas contaram à polícia que o suspeito passou de carro atirando várias vezes contra a vítima. Segundo informações da Polícia Militar, moradores do bairro vêm sofrendo com a violência, tendo sido esta a terceira morte na mesma rua só no mês de setembro.
A reportagem também acionou a Polícia Civil. Assim que houver retorno, esta publicação será atualizada.

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