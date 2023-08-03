Roubo de joias: mulher facilitou entrada de quadrilha em loja de Cachoeiro

Roubo a joias em Cachoerio de Itapemirim Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil investiga uma quadrilha especializada que roubou joias, avaliadas em R$ 500 mil, de uma loja no dia 17 de julho deste ano em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Na última quarta-feira (2), três suspeitos foram presos pelo crime . Entre eles, uma mulher, que, segundo a corporação, se passou por cliente e facilitou a entrada dos suspeitos no local no dia do assalto.

O titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), Rafael Amaral, disse que a loja possui trancas e os funcionários abrem o estabelecimento somente ao verificarem o cliente. No dia do crime, a mulher presa saiu da loja e, no mesmo momento, três suspeitos entraram e assaltaram a loja, no bairro Gilberto Machado.

“Investigamos que a mulher se passa por cliente na loja, efetuando a compra de uma joia. Ela frequentava a loja há um mês, fazia postagens do interior do local e no momento que sai da loja, ela facilita a entrada do bandido, pois as vítimas informaram que a loja fica trancada e ao sair, eles entraram de imediato”, conta o delegado em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

Outros integrantes

“Um dos suspeitos presos em Campos, no dia do crime, foi um dos suspeitos que entrou na loja e estava com distintivo da Polícia Civil. Ontem, cumprimos três mandados de prisão. Entre eles, um rapaz, responsável por dar fuga em outro veículo para outros dois criminosos que efetuaram o roubo”, explicou o delegado.

Roubo a joias em Cachoerio de Itapemirim Crédito: Polícia Civil

A polícia busca agora por uma mulher foragida. Ela seria a mãe de um dos suspeitos presos ontem. “Ela foi a responsável por levar as joias roubadas para o Rio de Janeiro, onde possivelmente foram revendidas. Estamos apurando a participação dos outros dois suspeitos que fugiram para o Rio e serão identificados”, informou Amaral.

Roubo a joias em Cachoerio de Itapemirim Crédito: Polícia Civil

Relembre o crime

A loja de roupas e joias fica na Avenida Cristiano Dias Lopes. Ela foi assaltada por três homens armados na tarde de segunda-feira (17) no bairro Gilberto Machado.