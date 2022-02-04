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Itens de colecionador

Relógios antigos avaliados em R$ 20 mil são recuperados após furto no ES

Acessórios são de um morador de Vila Velha, furtado no ano passado, e alguns são do séculos XVIII; suspeito segue solto, mas já foi identificado pela polícia

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 17:18

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 fev 2022 às 17:18
Imagem mostra os 11 relógios recuperados nesta semana pela Polícia Civil, em Marechal Floriano
Imagem mostra os 11 relógios recuperados nesta semana pela Polícia Civil, em Marechal Floriano Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Após serem furtados no ano passado, 11 relógios de bolso foram recuperados na última terça-feira (2), em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. Alguns dos itens de colecionador são verdadeiras antiguidades e datam do século XVIII. Ao todo, os acessórios são avaliados em aproximadamente R$ 20 mil.
De acordo com a Polícia Civil, os relógios estavam com um homem de 42 anos, que chegou a ser detido na zona rural do município. Porém, ele "declarou de forma espontânea" que comprou os acessórios para incluir na própria coleção depois de ver um anúncio na internet, sem saber da origem criminosa.
Relógios antigos avaliados em 20 mil reais são recuperados após furto no ES
Titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), o delegado Gianno Trindade contou que a negociação entre os dois começou no dia 29 de dezembro do ano passado. No dia 3 de janeiro, ambos se encontraram em um posto de gasolina de Marechal Floriano e concluíram a venda por R$ 2.200.
Apesar do preço bem abaixo do valor estimado, o homem não suspeitou de nada porque o criminoso disse que estava se desfazendo dos relógios pois não tinha tempo de fazer a manutenção. Ainda segundo a PC, o autor do furto já foi identificado, mas segue solto. A identidade dele não foi revelada.

RELÓGIOS FURTADOS DE RESIDÊNCIA EM VILA VELHA

Conforme divulgado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (4), o dono dos relógios registrou o crime no dia 31 de janeiro deste ano, mas não soube precisar a data exata em que o furto aconteceu. Os itens foram furtados de dentro da residência do próprio colecionador, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.

COMPRADOR RESPONDERÁ POR RECEPTAÇÃO

Apesar de não ter ciência da origem ilícita, o comprador de 42 anos precisou assinar um termo circunstanciado, no qual se comprometeu a comparecer em juízo para responder pelo crime de receptação culposa – que se configurou, neste caso, pelo ato de adquirir um objeto fruto de crime, sem saber.

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