Refrigerante motivou briga que terminou em mão decepada em Vila Velha

Na manhã do dia 15/02/2023, aproximadamente às 06h40min, iniciou-se uma discussão entre dois colaboradores, por motivos banais (sem motivos claros para empresa até o momento), que se estendeu por mais 5 minutos aproximadamente.

Essa discussão foi contida por outros funcionários que distanciaram um colaborador do outro. Porém, um dos envolvidos, ainda que distante e com os ânimos exaltados, continuou provocando o outro colega de trabalho com xingamentos. Em decorrência disso, esse funcionário pegou um facão, que normalmente é utilizado como ferramenta de trabalho e fica guardado dentro do caminhão, e desferiu um golpe contra o colega, acertando o punho e cortando mão esquerda.

Foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, acionadas o SAMU e a PM-ES. Sendo o colaborador lesionado levando para o hospital mais próximo, onde foi atendido imediatamente, de forma que, em aproximadamente 20min, foi levado para sala de cirurgia.

O agressor foi conduzido para o DPJ por uma guarnição da PM-ES, onde se encontra detido.

A empresa lamenta profundamente o incidente ocorrido e repudia qualquer ato violento.

A empresa está prestando assistência aos envolvidos e avaliando as providências legais que serão adotadas para esse acontecimento.

