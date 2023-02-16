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Jardim Marilândia

Homem tem mão decepada por colega de trabalho após briga em Vila Velha

Agressor afirmou que homem o ameaçou de morte, durante discussão no início da jornada dessa quarta-feira (15); vídeo mostra ele atrás da vítima para dar golpe
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 fev 2023 às 08:12

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 08:12

Um homem teve a mão decepada por um colega de trabalho durante uma discussão na manhã dessa quarta-feira (15), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O vídeo acima mostra quando o agressor, de 29 anos, vai em direção à vítima, com o facão em mãos. No momento do golpe, as imagens foram cortadas, por serem muito fortes.
Conforme consta no boletim da Polícia Militar, o caso aconteceu no início do turno de trabalho dos envolvidos. Ao ouvir um comentário do colega, a vítima se exaltou e teve início uma discussão entre eles. Ainda segundo o registro, o homem que teve a mão cortada teria ameaçado o outro de morte.
O suspeito relatou aos policiais que, ao ouvir as ameaças, avistou um facão na carroceria de um veículo e o pegou para se defender. Ele também contou que pegou a vítima pela mão e tentou feri-la na perna, mas esta colocou a mão na frente – momento em que teve o membro decepado.
O homem foi socorrido por outros colegas de trabalho até o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. No boletim de ocorrência ainda consta que médicos afirmaram não ser possível reimplantar a mão decepada. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.
Polícia Civil informou que o suspeito, de 29 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por lesão corporal grave e conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não foi divulgado.

Confira a nota de esclarecimento da empresa

Na manhã do dia 15/02/2023, aproximadamente às 06h40min, iniciou-se uma discussão entre dois colaboradores, por motivos banais (sem motivos claros para empresa até o momento), que se estendeu por mais 5 minutos aproximadamente.

Essa discussão foi contida por outros funcionários que distanciaram um colaborador do outro. Porém, um dos envolvidos, ainda que distante e com os ânimos exaltados, continuou provocando o outro colega de trabalho com xingamentos. Em decorrência disso, esse funcionário pegou um facão, que normalmente é utilizado como ferramenta de trabalho e fica guardado dentro do caminhão, e desferiu um golpe contra o colega, acertando o punho e cortando mão esquerda.

Foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, acionadas o SAMU e a PM-ES. Sendo o colaborador lesionado levando para o hospital mais próximo, onde foi atendido imediatamente, de forma que, em aproximadamente 20min, foi levado para sala de cirurgia.

O agressor foi conduzido para o DPJ por uma guarnição da PM-ES, onde se encontra detido.

A empresa lamenta profundamente o incidente ocorrido e repudia qualquer ato violento.

A empresa está prestando assistência aos envolvidos e avaliando as providências legais que serão adotadas para esse acontecimento.

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