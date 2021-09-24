Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Residência arrombada

Rapaz morre e grávida é baleada dentro de casa em Nova Venécia

Segundo a PM, a companheira do jovem era menor de idade e está grávida. Ela foi baleada e encaminhada para um hospital do município

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 11:48

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 set 2021 às 11:48
Mulher é assassinada a tiro dentro de casa em Nova Venécia
Jovem morre e companheira grávida é baleada dentro de casa em Nova Venécia Crédito: Fred Loureiro
Um jovem de 19 anos, identificado como Hian Vitor Leite Figueiredo, morreu e a companheira dele, que é menor de idade e está grávida, foi baleada dentro de casa na madrugada desta sexta-feira (24). O crime ocorreu no bairro Dom José Dalvit, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A menor relatou que estava deitada com o homem na cama quando a porta da casa foi arrombada e o companheiro foi morto. 
Hian foi encontrado de bruços baleado em cima da cama. A Polícia Militar acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte do jovem.
A menor relatou aos policiais que estava deitada na cama com o companheiro no momento em que a porta da  casa foi arrombada e, logo em seguida, disparos foram efetuados na direção dele. Segundo a Polícia Militar, ela não soube informar quantos tiros foram dados, quem atirou e em quantos estavam.
O Samu encaminhou a menor para um hospital. Segundo a Polícia Militar, ela precisou ser acompanhada por um familiar, por ser menor de idade e por estar grávida. A menor relatou que foi baleada no braço direito e nas nádegas. O estado de saúde dela não foi informado. 
O delegado Wilian Dobrovosk afirmou que, ao tomar conhecimento do fato, iniciou as investigações e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso. 

Veja Também

R$ 2,7 milhões: aposta da Lotofácil que saiu para o ES é de bolão em Nova Venécia

Dono de funerária morre em acidente entre motos em Nova Venécia

Vídeo: caminhão desce rua desgovernado e bate em ônibus em Nova Venécia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Nova Venécia Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados