Rapaz morre e grávida é baleada dentro de casa em Nova Venécia

Jovem morre e companheira grávida é baleada dentro de casa em Nova Venécia Crédito: Fred Loureiro

Um jovem de 19 anos, identificado como Hian Vitor Leite Figueiredo, morreu e a companheira dele, que é menor de idade e está grávida, foi baleada dentro de casa na madrugada desta sexta-feira (24). O crime ocorreu no bairro Dom José Dalvit, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo. A menor relatou que estava deitada com o homem na cama quando a porta da casa foi arrombada e o companheiro foi morto.

A menor relatou aos policiais que estava deitada na cama com o companheiro no momento em que a porta da casa foi arrombada e, logo em seguida, disparos foram efetuados na direção dele. Segundo a Polícia Militar, ela não soube informar quantos tiros foram dados, quem atirou e em quantos estavam.

O Samu encaminhou a menor para um hospital. Segundo a Polícia Militar, ela precisou ser acompanhada por um familiar, por ser menor de idade e por estar grávida. A menor relatou que foi baleada no braço direito e nas nádegas. O estado de saúde dela não foi informado.