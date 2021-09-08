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Bairro São Cristóvão

Dono de funerária morre em acidente entre motos em Nova Venécia

Jobin Figueiredo, de 32 anos, conhecido como "Jobin da Funerária", chegou a ser socorrido para um hospital na tarde desta quarta-feira (8), mas morreu na unidade

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 19:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 set 2021 às 19:56
Motociclista morre após colidir com outra moto em Nova Venécia Crédito: Corpo de Bombeiros / Montagem A Gazeta
O proprietário da funerária Unipax, Jobin Figueiredo, de 32 anos, morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele pilotava e outra moto na tarde desta quarta-feira (8), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. "Jobin da Funerária", como era conhecido, chegou a ser socorrido em estado gravíssimo para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o homem estava em estado gravíssimo e com a respiração debilitada. Já o outro motociclista, que não foi identificado, teve fratura e sangramento, mas estava lúcida e orientado, segundo a corporação. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Marcos, no mesmo município.
A morte de Jobin Figueiredo foi confirmado no hospital. Os Bombeiros não souberam informar o que teria provocado a colisão entre as motos. 

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