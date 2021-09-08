Dono de funerária morre em acidente entre motos em Nova Venécia

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o homem estava em estado gravíssimo e com a respiração debilitada. Já o outro motociclista, que não foi identificado, teve fratura e sangramento, mas estava lúcida e orientado, segundo a corporação. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Marcos, no mesmo município.