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Violência contra a mulher

Rapaz é preso por agredir namorada no meio da rua em Colatina

Imagens mostram momento das agressões que levaram suspeito à prisão. Ele foi autuado pela Lei Maria da Penha
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jun 2023 às 13:17

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 13:17

Rapaz de 19 anos foi preso após agredir a namorada no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (7). De acordo com informações da Polícia Militar, o casal estava discutindo em uma rua quando tudo aconteceu. A vítima, de também 19 anos, teve ferimentos no rosto, no pescoço e nos braços.
Um vídeo mostra o momento em que os dois brigaram. O suspeito tenta impedir que a mulher continue andando. Eles dão alguns passos e depois o indivíduo faz a mesma coisa e coloca as mãos no pescoço da companheira. As imagens serão utilizadas nas investigações da polícia.
Os policiais localizaram o casal em uma outra rua. A vítima estava chorando muito e confirmou que foi agredida pelo homem. Já o suspeito apresentou nervosismo e negou o caso. Depois de ter acesso ao vídeo da situação, o indivíduo foi algemado e levado para a Delegacia Regional de Colatina. A mulher relatou aos militares que quer obter uma medida protetiva contra o agressor, de acordo com o boletim de ocorrência da PM.
Caso aconteceu no bairro Colatina Velha
Caso aconteceu no bairro Colatina Velha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por vias de fato, na forma da lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.

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