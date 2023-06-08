Rapaz é preso por agredir namorada no meio da rua em Colatina

Rapaz de 19 anos foi preso após agredir a namorada no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (7). De acordo com informações da Polícia Militar, o casal estava discutindo em uma rua quando tudo aconteceu. A vítima, de também 19 anos, teve ferimentos no rosto, no pescoço e nos braços.

Um vídeo mostra o momento em que os dois brigaram. O suspeito tenta impedir que a mulher continue andando. Eles dão alguns passos e depois o indivíduo faz a mesma coisa e coloca as mãos no pescoço da companheira. As imagens serão utilizadas nas investigações da polícia.

Os policiais localizaram o casal em uma outra rua. A vítima estava chorando muito e confirmou que foi agredida pelo homem. Já o suspeito apresentou nervosismo e negou o caso. Depois de ter acesso ao vídeo da situação, o indivíduo foi algemado e levado para a Delegacia Regional de Colatina. A mulher relatou aos militares que quer obter uma medida protetiva contra o agressor, de acordo com o boletim de ocorrência da PM.

Caso aconteceu no bairro Colatina Velha Crédito: Reprodução/Redes Sociais