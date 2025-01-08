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Após investigações

Suspeitos de roubarem 5 toneladas de pimenta em fazenda do ES são presos

O caso aconteceu na última quinta-feira (2) em uma propriedade rural no município de Boa Esperança. Os homens foram presos em Pedro Canário
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

08 jan 2025 às 18:12

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 18:12

Material apreendido durante a ação
Material apreendido durante a ação Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Quatro suspeitos de terem roubado cinco toneladas de pimenta na última quinta-feira (2) em uma propriedade rural no município de Boa Esperança foram presos nesta terça-feira (7) em Pedro Canário. A identidade deles não foi divulgada.
Criminosos roubam 5 toneladas de pimenta em fazenda de Boa Esperança
Caminhão usado pelos suspeitos para fugir com cerca de 5 toneladas de pimenta-do-reino Crédito: Acervo pessoal
Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, as equipes policiais descobriram que membros de uma organização criminosa, responsável por diversos roubos em propriedades rurais nos municípios de São Mateus, Pancas e Boa Esperança, estavam se deslocando para o município de Teixeira de Freitas, na Bahia, em um veículo de cor prata. Esse veículo fazia escolta de uma caminhonete de cor branca, com as mesmas características do automóvel que havia sido roubado da propriedade em Boa Esperança.
Além disso, a caminhonete era acompanhada de um veículo branco, também com características idênticas a outro carro roubado na cidade de Pancas no dia 26 de dezembro do ano passado. Pouco tempo depois, a equipe confirmou que a caminhonete e o carro de passeio branco foram deixados em Teixeira de Freitas, enquanto o veículo prata retornou ao Espírito Santo, sendo monitorado pelas equipes de inteligência das forças de segurança.
Já no município de Pedro Canário, foi montado um cerco policial. O veículo em que os homens estavam foi visto e, durante a abordagem, eles tentaram fugir. Diante disso, a perseguição continuou, o veículo foi alcançado e abordado. Mesmo assim, os ocupantes tentaram fugir para o mato, mas foram alcançados.
Dois homens de 25 anos e outros dois de 21 e 33 anos foram detidos. Durante as buscas no interior do veículo, foram encontrados diversos objetos, entre eles, uma bomba WAP amarela de lavar veículos, uma bomba caneta avaliada em, aproximadamente, R$ 1.200,00, um soprador marca Stihl, e duas maletas de ferramentas, além de diversos grãos de pimenta-do-reino espalhados no interior do veículo.
“As fotos desses objetos foram encaminhadas às vítimas do roubo ocorrido em Boa Esperança. As vítimas reconheceram o soprador marca Stihl e as maletas de ferramentas como itens subtraídos na data do roubo. Adicionalmente, em contato com as vítimas de roubos na cidade de Pancas, foram reconhecidos a bomba WAP amarela e a bomba caneta como itens roubados naquela cidade”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, delegado George Zan.
Material encontrado durantes as buscas
Material encontrado durantes as buscas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Posteriormente, foram realizadas buscas pelos talhões de eucaliptos nas proximidades da comunidade de Santa Maria, em São Mateus, onde foram localizados seis galões de herbicidas, duas caixas de cerveja, três pacotes de fungicida e, aproximadamente, três mil quilos de pimenta-do-reino, avaliados em cerca de R$ 93.000,00. Todo o material foi reconhecido pelas vítimas como subtraído da fazenda no dia do roubo.

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