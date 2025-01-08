Um adolescente de 16 anos, suspeito de roubar um idoso de 78 anos na Praia do Canto, em Vitória, foi detido na tarde de terça-feira (7) após uma perseguição policial, mas conseguiu fugir do Instituto Médico Legal (IML) de Vitória à noite, no bairro Santa Luíza, à noite. Apesar do susto, em seguida ele foi recapturado em Andorinhas. O nome do menor não está sendo divulgado conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Segundo a Polícia Militar , o roubo ocorreu quando o idoso estava caminhando, indo para casa. "Ouvindo os gritos das pessoas que estavam na rua, a equipe acompanhou o suspeito que estava de bicicleta e fugia dos policiais. Um indivíduo, que estava passando pelo local, ao perceber a fuga do suspeito, usou o próprio veículo para acompanhar o indivíduo", informou a PM.

Ao tentar fugir dos militares, o suspeito, de 16 anos, entrou na frente do carro do homem, que não conseguiu frear e colidiu contra a bicicleta. A repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, chegou a falar do roubo no Gazeta Meio Dia de terça-feira (7), momentos depois que o suspeito havia sido detido.

Durante a fuga, o adolescente sofreu escoriações e foi levando para atendimento médico no Pronto Atendimento (PA) de Praia do Suá e, em seguida, foi transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Os policiais fizeram contato com a vítima, um homem de 78 anos, que informou que teve um cordão roubado no momento em que retornava para casa. Após o atendimento médico, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Outros cordões foram apreendidos com o adolescente e foram entregues na delegacia.

Your browser does not support the audio element. Adolescente detido por roubar idoso foge do IML de Vitória e é recapturado -

Mais tarde, no mesmo dia, enquanto retornava de exames no Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, conseguiu fugir (veja vídeo acima). A Polícia Civil informou que o adolescente, de 16 anos, conduzido à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo.